Top 3: Neerlands Hoop top 40 onder de 40 2018

Elke nieuwe generatie heeft zijn eigen leiders; jonge mannen en vrouwen die de toekomst een gezicht geven. Deze toekomstmakers – veertig in totaal en allen onder de veertig – worden elk jaar door Nieuwe Revu op een rij gezet. We stellen de klas van 2018 aan u voor in de Neerlands Hoop top 40 onder de 40, editie 2018.

1. Johnny de Mol (39)

Presentator van De Reis van je Leven en oprichter van Movement on the Ground

‘De drang om anderen te helpen zit in mijn familie. Van jongs af aan heb ik geleerd dat het een plicht, echt een plicht is om iets te doen voor de ander. Hoe goed je het zelf ook hebt. Ik heb van mijn ouders geleerd dat als je het zelf goed hebt, je bereid moet zijn om minderbedeelden te helpen. En dat is lang niet altijd financieel. Het meest kostbare wat je iemand kunt geven is tijd en aandacht.’

2. Bart Nijman (37)

Journalist van GeenStijl en aanjager van het Oekraïne-referendum en de politieke partij GeenPeil

‘Ik ben er voorstander van dat het land wordt bestuurd door een elitaire laag, maar wel een die constant rekenschap aflegt richting de samenleving. Je wil geen lopendebandmedewerkers in de Tweede Kamer, maar de onderkant van de samenleving heeft net zoveel recht van spreken binnen een democratie. Of je je standpunten nou netjes kunt verwoorden of niet. In Brabant heb ik acht jaar als taxichauffeur gewerkt en dan krijg je echt álles in je wagen. In die tijd ben ik de samenleving echt als een puzzel gaan zien.’

3 Özcan Akyol (34)

Schrijft romans, maakte De Neven van Eus en is columnist voor o.a. het AD en - deze week voor het laatst - Nieuwe Revu

‘Op muziek na ben ik in alles geïnteresseerd. Ik heb moeite met mensen die acteren, ik kan slecht tegen bullshit. Hoewel ik soms denk dat het beter is om me even koest te houden, merk ik toch vaak dat me dat niet lukt. Wat minister Blok uitkraamde over de multiculturele samenleving, daar moest ik op z’n minst even over tweeten, hoewel ik vakantie had. Toch moet ik leren dat ik niet altijd maar kan blijven doorgaan. Het is net als met een marathon, je kunt jezelf ook stuklopen. Uiteindelijk heb je soms ook verveling en leegte nodig in je hoofd.’

De hele Neerlands Hoop top 40 onder de 40 2018 ligt nú in de winkel. Je kunt ‘m hier bestellen en hier op Blendle lezen.