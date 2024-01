Kim Holland: 'Buitenseks waarbij je bíjna betrapt wordt is het leukst!'

Ex-pornoster Kim Holland neemt hijgend de telefoon op. ‘Wat heb jij uitgespookt?’ vraag ik. Ze lacht. Kim is op vakantie in Zuid-Frankrijk en het is gekkeplekkendag. Nou, dan weet je het wel. Kim en geliefde Mark hebben net seks gehad, in een graftombe. Hartstikke spannend!

Dat geloof ik graag. Kim legt uit dat het stel dat begraven ligt in de tombe al heel lang dood is. Dus ze hoefde niet bang te zijn dat een familielid net even langs zou komen, met een bosje bloemen. En fun fact: het koppel was progressief. Ze hielden er een spannend seksleven op na, las ik. Kim is er daarom van overtuigd dat ze haar actie gewaardeerd zou hebben. ‘Ik heb er een filmpje van gemaakt.’ Of ik dat wil zien. ‘Ja, hoor. Maar ik dacht dat je zelf niet meer deed aan seks voor de camera?’ vraag ik. Dat bevestigt Kim.

Terwijl zij verder praat, bekijk ik nieuwsgierig de video waarin Kim de trappen naar een kelder afdaalt. Ze staart steeds indringend in de lens. Net als het spannend wordt, gaat de camera, bediend door Mark, uit. Dat vinden je fans vast flauw, merk ik op. ‘Eh nee hoor,’ zegt Kim. De video is bedoeld om kijkers te inspireren! Het doet wonderen voor je relatie als je ook buiten bed seks hebt. Ze raadt fans aan fantasierijk in de liefde te zijn.

Niet alleen privé is ze een liefhebber van buitenseks. Ze produceert ook pornofilms die worden opgenomen in de buitenlucht, op bizarre plekken. ‘Dat soort films zijn speels en leuk. En het is juist nú superbelangrijk dat ze gemaakt worden.’ Als ik vraag waarom, slaakt Kim een lichte zucht. Waarschuwend: ‘Wat ik nu ga vertellen is best zwaar, hoor.’

Het zit namelijk zo: online circuleert meer en meer hardcore porno. Kim biedt kijkers graag een alternatief. Ze hoort zóveel nare verhalen van meiden die in het buitenland extreme scènes moeten spelen. ‘Als je tegenwoordig je geld wil verdienen met porno, kun je geen grenzen stellen,’ zegt ze. Dat leidt ertoe dat vrouwen vaak ruw en respectloos behandeld worden, weet Kim. Ze komt geregeld meisjes tegen die zwaar getraumatiseerd zijn geraakt, omdat ze onmenselijk werden behandeld tijdens opnames. ‘Films die worden opgenomen op atypische plaatsen zijn toch veel leuker?’ Geef Kim maar ‘lekkere polderporno’, heel toepasselijk: ‘ergens in de polder opgenomen’. Dat is fijn voor iedereen, ook voor de modellen.

Als het buitenseks betreft, werkt Kim graag samen met Gekke Petertje, bekend van de ‘Walibi-affaire’. Het leek Gekke Petertje een puik plan een pornofilm te schieten in een draaiend reuzenrad, gevuld met pretparkbezoekers. De opnames liepen gesmeerd. Alleen de directie van Walibi stond niet te juichen dat er geneukt werd in hún reuzenrad. Ze dreigden zelfs met juridische stappen. En dat terwijl Gekke Petertje nog wel zo vriendelijk was geweest ervoor te zorgen dat er geen kinderen in beeld kwamen. Kim snapt de reactie van Walibi. ‘Buitenseks is leuk. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling mensen te choqueren.’

Daarom zei ze sorry en verwijderde de film van haar site. Ook Petertje ging door het stof. Hij bezorgde zelfs eigenhandig een bos bloemen bij het pretpark. Recent sloeg Gekke Petertje wéér toe. Ditmaal maakte hij het Malieveld in Den Haag onveilig, op klaarlichte dag, met een trio. Daarna vertrok hij naar de Grote Markt, waar een pornoactrice haar borsten ontblootte. En als kers op de taart werd er een orale seksscène gefilmd in de Raamstraat, vlakbij de Grote Markt.

Volgens Kim was het de hoogste tijd om weer eens iets ‘stouts en ondeugends’ te doen. Deze keer was er niemand boos. Om de simpele reden dat het Gekke Petertje lukte niet betrapt te worden door mensen die buitenseks ‘aanstootgevend’ vinden. Hij had speciaal een hulpje meegenomen, die steeds voor de porno-acteurs ging staan als er mensen aankwamen, om Walibi-achtige problemen te voorkomen. ‘We wilden absoluut niet dat omstanders er aanstoot aan zouden nemen,’ zegt Kim. ‘Het leukste is buitenseks waarbij je bíjna betrapt wordt, maar net niet helemaal.’ Kim schraapt haar keel. Ze heeft gezegd wat ze wilde zeggen en gaat nu graag verder. Want gekkeplekkendag is nog lang niet afgelopen.