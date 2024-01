Jeroen van Inkel: 'John de Mol bepaalt wat Talpa-dj’s draaien'

Radio 1 is bij de NPO de nieuwszender, Radio 2 de muziekzender voor de doelgroep 30-54 jaar, 3FM de jongerenzender en Radio 5 de 55-pluszender. Vandaar dat je de babyboomers op de wenken bedient met kermisklassiekers zoals Ome Sjakie van Conny van den Bosch en Ome Jan van Willeke Alberti?

‘Ja, en wel hierom: juist deze Hollandse hits geven kleur aan de compositie die je als radio-dj maakt. Een discjockey gaat te werk als een landschapsschilder, die werkt met heel veel verschillende kleuren. En op Radio 5 kan dat in een mix met bijvoorbeeld Elvis Presley, Pink Floyd, Bruce Springsteen, U2, Frank Boeijen, Conny van den Bosch, maar ook met Bruno Mars, Waylon en Anouk.’

Maar voor deze mainstream muziekmix – met uitzondering misschien dan van Conny van den Bosch – kan je toch ook terecht bij Radio 2, Radio 10 of Sky Radio?

‘Radio 5 graaft dieper in het collectieve geheugen van de popmuziekliefhebber dan Radio 2. Onder meer met veel muziek uit de jaren 60 en 70. Door bijvoorbeeld niet alleen de grote hits van The Rolling Stones te draaien, maar ook hun minder bekende klassiekers. Overigens wil de ironie dat Radio 2 op haar populariteitspiek zit als het typische Radio 5-muziek draait. Ofwel: met de Top 2000. Wat Sky Radio betreft en Radio 10: dat zijn onze grootste commerciële concurrenten, maar ik vind ze muzikaal gezien niet zo interessant. Hun playlist is wel heel voorspelbaar en zelden verrassend. Dat is ook een van de redenen waarom ik op een dood spoor zat bij Radio Veronica, dat toen kort daarvoor was overgenomen door het Talpa-imperium van John de Mol.’

Dat moet je even uitleggen...

‘De Mol knoopt zijn Talpa-dj’s dit in hun oren: je houdt je aan deze muzieklijst, daar betaal ik je goed voor, en anders heb je een probleem. Met als gevolg dat je elke dag vrijwel steeds dezelfde liedjes hoort op de Talpa-zenders. Waarop ik vorig jaar mijn conclusies trok. Een echte radio-dj draait goede platen, geen eenheidsworst. Bij Radio 5 krijg ik hiervoor alle gelegenheid. Ik mag dan nu qua salaris dik onder de balkenendenorm zitten, ik heb er veel creatieve vrijheid en zoveel meer zeggenschap over mijn eigen programma voor teruggekregen.’

De Mol wilde toch ook je contract niet meer verlengen vanwege Giel Beelen?

‘Ja, alles wees erop bij Talpa dat Giel Beelen de ochtendshow bij Radio Veronica voor zijn rekening zou gaan nemen. En zo geschiedde. Ondertussen scoor ik op Radio 5 hoger dan Giel bij Veronica. Daar heb ik best veel lol van. Maar voor alle duidelijkheid: het was niet mijn eigen keuze om bij Talpa te vertrekken, al ben ik achteraf wel blij dat het zo gelopen is. Anders had ik nu niet bij Radio 5 gezeten. Mag ik trouwens nog even iets opmerken over de Radio 5-doelgroep?’

Ga je gang...

‘De 55-plussers van nu behoren tot een totaal andere generatie dan de 55-plussers van twintig jaar geleden. Dat zijn voor een groot deel mensen die niet alleen volop met hun tijd zijn meegegaan, maar ook redelijk open minded in het leven staan, al vroeg de weg hebben weten te vinden naar poptempels zoals Paradiso, Woodstock hebben meegemaakt, maar ook de begintijd van house en de rockfestivals, en heus ook wel weten hoe een coffeeshop er van binnen uitziet.’

