Zoltan Istvan wordt onsterfelijk (en president van Amerika)

Voor Amerikanen die zijn uitgekeken op de Republikeinen en de Democraten is er nu een alternatief: Zoltan Istvan (1973). In 2016 deed deze voormalige journalist, vastgoedinvesteerder en zoon van Hongaarse immigranten al eens mee aan de presidentsverkiezingen, toen nog met de door hem zelf opgerichte Transhumanist Party. Nu is hij als kandidaat van de Libertarian Party verkiesbaar voor het gouverneurschap van Californië.

Maar dat is allemaal voorspel. De echte klapper komt in 2020, als Istvan verkozen wordt tot de eerste transhumanistische president van de Verenigde Staten. Transhumanisten vinden dat de mensheid toe is aan een technologische update. Dus reken maar dat er onder Istvan dingen gaan veranderen in het land van de StarSpangled Banner.

Om te beginnen wordt de dood uitgeroepen tot volksvijand nummer 1. Verder gaat al het land dat eigendom is van de overheid, in de verhuur. De miljarden die dit oplevert, worden geïnvesteerd in grensverleggend onderzoek naar zaken als brein-implantaten, levensverlenging en genetische modificatie. Het moge duidelijk zijn dat Istvan wat verder out of the box denkt dan de gemiddelde politicus.

In 2016 was u nog presidentskandidaat namens de Transhumanist Party. Waarom bent u overgestapt naar de Libertarische Partij? Die staat vooral bekend om het streven naar een minimale overheid, niet om haar technologische vooruitgangsgeloof.

‘Als je in Amerika politieke invloed wilt hebben, ga je naar de Republikeinen of de Democraten. Maar het is lastig om binnen die partijen een leidende positie te veroveren. Ze zijn het domein van carrièrepolitici die al tientallen jaren in het vak zitten, en tijdens verkiezingscampagnes miljoenen dollars aan donaties binnenslepen. De Libertarische Partij is een goed alternatief. Het is in ledenaantal de derde partij van het land. Tijdens de laatste presidentsverkiezingen stond de libertarische kandidaat als enige niet-Democraat en niet-Republikein in alle staten op het stembiljet. Dat betekent dat de Libertarische Partij in theorie de presidentsverkiezingen kan winnen, mits ze genoeg stemmen krijgt.’

Daar noemt u wat. In de vijftig jaar van haar bestaan haalde de Libertarische Partij nooit meer dan 3 procent van de stemmen.

‘De partij is tot nu toe een mislukking geweest. Daarom moet zij mijn futuristische concepten omarmen. De transhumanistische beweging groeit veel harder dan het libertarisme. Die ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten. Dankzij het transhumanisme kan de Libertarische Partij eindelijk mainstream worden.’

U bent nogal zeker van uw zaak.

‘Ik woon in Silicon Valley, ik zie het soort veranderingen waarover ik spreek rondom mij plaatsvinden. Alleen een natuurramp van enorme proporties kan dit nog stoppen – of Donald Trump, als hij een Derde Wereldoorlog begint die ons allemaal terugstuurt naar de steentijd. We staan op de drempel van ingrijpende veranderingen. Robots zullen onze banen overnemen. Over tien jaar voeren we dit telefoongesprek door een verbinding tussen onze breinen. In de strijd tegen veroudering boeken we enorme vooruitgang, dankzij bionische organen, stamceltechnologie, genetische modificatie en het printen van organen. Het wordt straks erg moeilijk om dood te gaan. Dat vormt niet alleen een enorme uitdaging voor ons systeem van sociale zekerheid, maar beïnvloedt ook de keuzes die we maken over relaties en het krijgen van kinderen. Mijn vrouw en ik hebben er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om nu geen kinderen meer te nemen. We wachten tot we zestig of zeventig zijn, tegen die tijd sturen we ons dna gewoon naar een laboratorium.’

Hoe groot is de kans dat u de volgende president van Amerika wordt?

‘In 2020 gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Ik vergelijk de transhumanistische beweging met de milieubeweging van twintig jaar geleden. We zitten op eenzelfde groeipad; dit wordt een wereldwijde beweging. Er komt een tijd waarin de meerderheid van de mensen genoeg heeft van ziekte en sterfte en wil nadenken over een upgrade. Dan zal mijn politieke boodschap gehoord worden. Bernie Sanders heeft er dertig jaar over gedaan om met zijn boodschap een groot publiek te bereiken. Ook ik heb een lange adem. Ik wil de komende decennia de politieke stem zijn van het transhumanisme. Mijn enige zorg is dat tegen de tijd dat Amerika klaar is voor president Zoltan, ik het waarschijnlijk moet opnemen tegen een computer. Dat ga ik verliezen, vrees ik.’

