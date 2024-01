Ruud de Wild: 'Ik ben nog nooit zo nummer 1 geweest als nu'

Met je Radio 2-programma De Wild in de Middag maak je het populairste middagprogramma van dit moment. Hoe verklaar je het succes?

‘Ik wist dat deze vraag zou komen en had vanmorgen al bedacht dat ik hier niet vals bescheiden op wil antwoorden. Ik wil graag vooropstellen dat we er met alle collega’s van Radio 2 verantwoordelijk voor zijn dat de zender zo goed wordt beluisterd. Ik zit in de middag op het gunstige tijdslot van 16.00 tot 18.00 uur, maar ik doe het natuurlijk niet alleen, ons programma wordt met een team gemaakt. Om op je vraag terug te komen: toen ik een tijdje niet op de radio was, zat ik geregeld in de auto te zappen tussen stations. Ik vroeg mezelf af wat ík zou willen horen, wat ík leuke radio vind. Dat heb ik op papier gezet en precies dat zijn we gaan uitwerken.’

Je hebt er veel van jezelf in gelegd. Was je nog nerveus of het zou slagen?

‘Natuurlijk was het spannend. Ik zie nog het A4’tje voor me dat we aan het vullen waren. De ideeën schuurden tegen highbrow aan, maar waren aan de andere kant misschien wel veel te plat voor de publieke omroep. Maar juist die mix blijkt goed te werken.’

Heb je volledige vrijheid?

‘Ja.’

Dat bestaat bijna niet. Iedereen moet concessies doen.

‘Natuurlijk heb je wel de afspraken dat je bepaalde platen moet draaien. Maar qua inhoud van het programma geniet ik veel vrijheid. In alle eerlijkheid: zap maar eens langs de middagshows, het is allemaal hetzelfde. Behalve Radio 2.’

Wat zijn de ingrediënten van het Ruud de Wild-sausje?

‘Het moet vooral echt zijn. Vragen stellen uit je hart. Je stinkende best doen om nieuwe dingen te brengen en niet gemakshalve alle shit voorlezen van nu.nl. Onderwerpen behandelen die niet te googelen zijn. En muziek waarmee je je onderscheidt! Kijk, ik heb natuurlijk bij de commerciëlen gewerkt en daar moet muziek herkenbaar zijn, je moet hits draaien die iedere paar uur worden herhaald. Ik vind dat we dat bij Radio 2 juist niet moeten doen. Wij hoeven geen hitradio te zijn om te kunnen scoren. Dat vind ik de grootste overwinning: als je echt bent, is de helft van de buit al binnen. Alles is zo fucking nep aan het worden: van nieuws tot smaken, van biologisch tot gevoel. Alles is nep en alles wordt je maar aan geluld.’

In 2015 verliet je 538, dat ging niet op een leuke manier. Kun je ooit nog terug?

‘Het klopt dat mijn vertrek niet leuk was, maar ik was niet kwaad. In dit vak moet je een grote jongen zijn: mijn contract liep af en de zender koos voor Coen & Sander. Dat was hun goed recht. Achteraf hebben ze me een enorme dienst bewezen door me te laten gaan. Of ik ooit nog terugga naar 538? Ik zit momenteel op de allerbeste plek van de radio. Ik ben nog nooit zo nummer 1 geweest als nu. Dit is de leukste keer nummer 1 van mijn leven, want het is echt, ik mag doen wat ik wil, ik hoef niet naar hits te kijken, het scoort als een malle en ik heb nog nooit zoveel lol gehad als hier. Dit is volmaakt radiogeluk.’

