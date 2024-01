Goera's veroveren YouTube: 'Ik verdien moeiteloos 100.000 euro per maand!' (+ video)

In online vrouwenland heb je honderden girl-vloggers met goeroe-aspiraties, waaronder tientallen succesvolle. Zij gaan niet over nagellak en opmaken. Ook niet alleen over je goed voelen, maar ook over de spirituele zin van het leven. Luz van de Schoot (25), die zegt tienduizend meditatieklanten per maand te bedienen, stuurt je na betaling via iDEAL mailtjes met links naar vlogjes en tekstjes van zichzelf. En opdrachtjes.

Je kunt de les ‘moeiteloos genieten’ kopen, of ‘ik ben waardevol’. De lessen zijn gebaseerd op populair-psychologische zelf hulptechnieken – ‘realiseer je dat jouw mogelijkheid om te genieten in jou zit, en niet alleen van omstandigheden afhankelijk is’. Want er liggen blokkades in het onbewuste. ‘Ik nodig je uit om in je onbewuste te gaan kijken,’ zegt Van de Schoot. Zo verbindt ze zelfhulp met spiritualiteit.

Goera Van de Schoot belijdt een vast geloof dat ‘ieder mens in staat is een dieper weten aan te boren’: ‘Of dat nu gaat om ons eigen onbewuste of de eindeloze intelligentie van de kosmos, we kunnen allemaal leren hoe we hier toegang toe krijgen.’ Met meditaties, orakelkaarten en pendels. Speciaal met visualisaties zoekt ze contact met haar ‘innerlijke gids’: ‘Ik ben fan van innerlijke gidsen als manier om contact te maken. Ik kan Meester Haiku, mijn gids, gewoon opzoeken wanneer ik wil en vraagstukken of twijfels voorleggen.’

Femke van Kuijk (37) heeft de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen het bewustzijn geopend van duizenden mensen die op haar pad komen. Haar specialiteit is chanellen, het praten met bovennatuurlijke wezens. Daar doet ze luchtig over: ‘Contact maken met spirit guides is superleuk.’ Voor 17 euro krijg je de link naar een YouTube-filmpje waarin Van Kuijk praat over ‘wat jij kunt met de meest op God lijkende aartsengel Michaël’.

Ze gebruikt methoden van de Amerikaan Gary Douglas, een voormalig vastgoedhandelaar die zich onder andere door Scientology liet inspireren. Zijn Bars-methode doet denken aan een piramidespel. De spirituele inhoud: 32 drukpunten op het hoofd. ‘Bij aanraking komen duizenden jaren opgeslagen negatieve emoties en oordelen vrij en worden ze ontladen. Je kunt het aanraken van de Bars vergelijken met het formatteren van een computer.’

De eendaagse opleiding waarin Van Kuijk je tot Bars-instructeur maakt, kost 300 euro. Eén klant vinden en je bent uit de kosten. Femke wil boter bij de vis – per iDEAL. Aan geld terug doet ze niet. De producten in haar webshop bestaan uit mailtjes met linkjes naar teksten en vlogs, tot 699 euro voor het ‘online zielendoel-programma VIP-diamant’.

De moderne goera’s zijn net als de traditionele goeroes gek op geld. Sai Baba deed alsof hij dure horloges uit het niets tevoorschijn toverde. Osho ontspoorde met zijn 93 Rolls-Royces. Ze probeerden met extravagant gedrag hun heiligheid in de verf te zetten. Vaak ook op seksueel gebied. Sai Baba misbruikte zoveel mogelijk jonge mannen die tot zijn schare gehoorzame volgelingen behoorden en de boeddhistische Sogyal Rinpoche hield dakini’s, vrouwelijke seksslaven. Om maar twee bekende namen uit de lange lijst heilige veelplegers te noemen. Niet vreemd dus dat de oosterse goeroe de laatste jaren aan populariteit heeft ingeboet.

Maar de diepere reden voor de gegroeide afkeer tegen de goeroe is dat hij overgave eist. Hij overziet het pad naar de verlichting, en de blinde beginneling moet in gehoorzaamheid en deemoed de meester volgen. Aan de voeten van de traditionele goeroe buigen mannen en vrouwen in devote aanbidding. De goera daarentegen eist geen overgave. Zij zit virtueel met haar klant aan de keukentafel. Goera’s doen normaal, ze zijn net als jij en daarom kun je je aan hen spiegelen, willen ze maar zeggen.

Het spirituele element kan allesoverheersend zijn, of een deel van een mix over er leuk uitzien en je goed voelen. De goera is geen heilige meester, maar ervaringsdeskundige, vriendin bijna. De toon is vriendschappelijk, de relatie met de goera is – in de geest van de tijd – gelijkwaardig en zakelijk. De spiritualiteit die ze verkopen sluit aan bij de vrouwelijke doelgroep. De klanten kopen ‘ik zoek innerlijke rust’ of ‘ik zoek meer liefde’.

Of gaan ze voor ‘leven vanuit je hart’? Die laatste les is bij Irene Langeveld (32) in de uitverkoop. Het moet allemaal helpen tegen depressieve gedachten, burn-out, onzekerheid, en voor het verbeteren van je relaties. Veel klanten staan kennelijk nogal onzeker in het leven en voelen zich minderwaardig. De goera’s leren hen dat ze hooggevoelig zijn en dus eigenlijk veel verder, hoger en dieper kunnen kijken dan gewone stervelingen.

Op YouTube scoren goera-video’s tot over de 100.000 views. Bladen zoals Happinez, Flow en Yoga Magazine hebben bij elkaar een oplage van zo’n 300.000 en een bereik van een half miljoen lezers. Volgens het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) gelooft 14 procent van de Nederlandse vrouwen in magie en 10 procent in reïncarnatie. Een derde gelooft in wonderen. 13 procent van de vrouwen heeft psychische klachten.

Magie is voor veel goera’s een spirituele wet. Met de juiste geestesinstelling kun je alles krijgen wat je maar wenst. Geld bijvoorbeeld, want ook geld is geest. En je kunt succes in je carrière afdwingen door ‘het universum’ de juiste boodschappen te geven (lees: toverspreuken uit te spreken). Onmogelijkheden bestaan niet, alleen belemmerende overtuigingen.

Maartje Koper (39) probeert haar in groepsbijeenkomsten opgezweepte workshopklanten een ‘geestelijk orgasme’ te geven met de stelling dat het krijgen van geld zuiver en alleen van je mindset afhangt. De spirituele claims van de goera’s zijn niet van de lucht. Vera Helleman (41) stelt: ‘Alle dingen die je in je leven tegenkomt, zijn gestuurd vanuit een diepere laag van jezelf. Die heb je op een dieper level zelf gewild.’

Alles, inclusief ziekte en moord. Als je dat accepteert ‘dan zijn het interessante ervaringen en lijd je er niet onder’. Het is niet anders, dus ‘dan maar 100 procent’, aldus Helleman in een videoboodschap. Femke van Kuijk gaat nog verder door van ziekte geen keuze te maken van voor je geboorte, maar een straf: ‘Elke mislukte relatie, ziekte, een carrière die niet succesvol is of geldproblemen zijn toe te wijzen aan het ontkennen van het Briljante Wezen dat jij bent.’

Dit allemaal gebracht zonder ook maar een spoor van twijfel. De goera deelt haar spirituele wijsheden met nog grotere stelligheid dan de aartsbisschop van Utrecht of een imam in Slotervaart. De hogere kennis waaruit zij tapt is superieur, daar kan het nuchtere verstand niet tegenop.

In een cultuur waarin je op spiritueel gebied lekker zelf wel bepaalt wat waar en niet waar is, klinkt de videoboodschap van Maartje Koper (39) als een klok: ‘Als iets zwaar voelt, is het principieel gewoon geen waarheid.’ En: ‘Het hele fucking universum is er om mij te dienen.’ En: ‘Geld is liefde,’ schrijft goera Koper aan de naar haar eigen zeggen 10.000 abonnees op haar nieuwsbrief.

Als je je voor geld openstelt, komt het vanzelf jouw kant op, zoveel als je maar nodig hebt. Ze wil het je graag leren, bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven. Koper: ‘Ik leef een eersteklas luxe leven. Ik woon in een fucking villa. Ik verdien moeiteloos 100.000 euro per maand. Dat komt doordat ik hardcore afstem op wat ik wil bereiken.’ Als je met de juiste mindset op het universum afstemt, dan geeft het universum wat jij wilt, stelt ze.

