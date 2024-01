Tiger is terug

Augusta National, april 1997

Eldrick Tont ‘Tiger’ Woods was volgens zijn vader Earl een half jaar oud toen hij zijn eerste golfbal sloeg. Nog geen twintig jaar later speelde Tiger zijn eerste Major (een van de vier belangrijkste golftoernooien) uit zijn leven: de Augusta National. Volgens Earl zou zijn zoon het toernooi meteen gaan winnen en zelfs niet-kenners wisten hoe historisch dat zou zijn. Augusta ligt in de zuidelijke staat Georgia en het duurde tot 1975 voor de eerste zwarte man aan de meest prestigieuze Major van het seizoen mocht meedoen.

Earl Woods stond kettingrokend langs de kant toen zijn zoon de baan op kwam. Hij schreeuwde tips naar zijn zoon en flirtte met de mooiste vrouwen langs de greens. Geen toeschouwer had zo’n vreemd levensverhaal als Earl. Hij groeide op in Kansas en trouwde een zwarte vrouw genaamd Ann. Ze kregen kinderen en hij werkte zich ondanks zijn huidskleur op tot luitenant in het Amerikaanse leger. Hij werd twee keer uitgezonden naar Vietnam en raakte daar bevriend met een kolonel genaamd Nguyen Phong. Geen militair was zo heldhaftig als kolonel Phong en Earl gaf hem de bijnaam ‘Tiger’. Tiger Phong sloeg eens een giftige slang van Earls gezicht af. Sindsdien waren ze beste vrienden.

Er gebeurden die tour nog meer wonderlijke dingen. Op een ochtend stapte luitenant Woods met zijn witte assistent een Vietnamees kantoor binnen. De Thaise receptioniste dacht dat Earl het hulpje was en vroeg de witte man: ‘Kan ik u helpen mijnheer?’ Earl corrigeerde haar en zei: ‘Je hebt te veel Amerikaanse films gezien.’ Hij vond haar leuk en vroeg haar uit. Ze zei ja. Het was leuk en hij vroeg haar mee naar Amerika te gaan. Kultida ‘Tida’ Punsawad was twaalf jaar jonger en wist nog niet dat Earl getrouwd was.

Bij thuiskomst vroeg Earl een scheiding aan. Hij trouwde Tida. Hij vond zichzelf eigenlijk te oud een tweede gezin te starten, maar Tida zei dat ze moest baren van haar geloof. In 1975 werd hun eerste kind geboren. Tida noemde hem Eldrick. Earl gaf hem de bijnaam ‘Tiger’, een ode aan de kolonel die in Vietnam zijn leven redde. Veel later zou Earl vertellen dat hij al op de tweede dag van Tigers leven wist dat zijn zoon beroemd zou worden. Hij voelde gewoon dat dit was voorbestemd en Earl leerde hem de basisprincipes van golf. Tiger was veel beter dan alle anderen en won bijna elk toernooi waaraan hij meedeed. Earl had niet anders verwacht. In een speech zei hij persoonlijk door God te zijn gekozen om Tiger te begeleiden. Tiger was Earls cadeau aan de mensheid en hij zei: ‘Hij zal een brug slaan tussen het oosten en het westen. Mijn zoon is The Chosen One.’

In april 1997 leken Earls woorden profetisch te zijn. Zijn uitverkoren zoon won zijn eerste Major in Augusta met overmacht. Er keken meer dan twintig miljoen mensen, een record. President Bill Clinton feliciteerde hem telefonisch. Tigers Zuid-Afrikaanse collega Fuzzy Zoeller zei te hopen dat de winnaar op het traditionele overwinningsdiner geen gefrituurde kip zou laten serveren. Zwarte golfers huilden en de winst werd vergeleken met het doorbreken van de kleurbarrière in het honkbal, vijftig jaar eerder door Jackie Robinson. Tot april 1997 was golf vooral een republikeinse sport. Tiger maakte golf cool en toegankelijk voor mensen uit alle klassen en rassen.

Augusta National, april 2018

Kan Tiger Woods op 42-jarige leeftijd zijn vijftiende Major winnen? Heeft hij een kans op zondag 8 april 2018 om de trofee omhoog te houden op zijn favoriete baan in Augusta, Georgia? Tot november 2017 wisten alle golf kenners zeker dat dit onmogelijk was. Hij maakte die maand zijn zoveelste rentree. Van zijn dokter mocht hij niet voluit slaan. Dat deed hij toch en hij werd negende. Een paar toernooien later gebeurde er iets wonderbaarlijks. Tiger lag na de eerste ronde op koers om voor het eerst in vijf jaar een toernooi te winnen. De organisatie huurde extra bussen in om toeschouwers naar de baan van het Valspar Championship in Florida te rijden en er werden zesduizend extra parkeerplaatsen vrijgemaakt en honderdzestig extra toiletten geplaatst. Hij werd tweede. In een interview zei hij ‘van dag tot dag’ te hebben geleefd en hij voegde eraan toe: ‘Jullie hebben er geen idee van hoe zwaar het was.’

De hype groeide. Wedstrijden waaraan hij deelnam braken kijkcijferrecords. Toeschouwers betaalden hoge entreeprijzen om hem van dichtbij te zien. Ze riepen: ‘Tiger Woods, back!’ en daar moest iedereen om lachen. Collega’s zeiden: ‘We waren bijna vergeten hoe goed hij was. We all took him for granted.’ De pijn was weg. Hij voelde zich weer vrij en zelfverzekerd, en genoot van golf alsof Earl nog leefde en hij zijn eerste wedstrijden speelde.

Op 15 maart 2018 deed hij lang mee voor de overwinning op de prestigieuze Arnold Palmer Invitational. Het ging op het laatst mis en hij werd vijfde. Het maakte Woods niet uit. Alles draait om de Augusta National van 2018. Daar wil hij zijn eerste zege in vijf jaar halen. Volgens wedkantoren in Las Vegas is de kans groot dat dit gaat lukken en ook kenners voorspellen dat hij snel een groot toernooi gaat winnen. De golfspecialist van ESPN schreef: ‘Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit nog eens zou schrijven, maar het kan nu elk moment gebeuren.’ Hij voegde eraan toe: ‘Misschien waren we vergeten dat hij in zijn hele loopbaan het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt.’

