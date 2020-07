'De media lichten kleine stijgingen uit tot grote corona-groei'

De zomer begint broeierig te worden en dat ligt helaas niet aan het weer. Dat ligt aan Het Virus, dat zich begint te revancheren. Of althans, zo lijkt het, als je af moet gaan op de weerberichten van het RIVM, waar een lichte stijging in de besmettingsgraad wordt gemeten.

Sinds de verlichting van de lockdown op 1 juno, leek het normale normaal weer wat grip op de geesten te krijgen. Op straat, aan de bureaus en in het café werd het langzaam drukker, voller, gezelliger. Weinig mondkapjes, echte angsthazen en virusvrezers blijven toch wel binnen. In supermarkten geen doorgeslagen desinfectie-drang meer bij iedere winkelwagen. Kassabonnen weer gewoon aangereikt door de kassière in plaats van door het printertje op de kassarand. Het ‘Nieuwe Normaal’ werd al heel snel weer abnormaal.

Natuurlijk, een vakantie boeken blijft een onzekere onderneming, ergens heen moeten vliegen is voor velen geen fijne gedachte en ook met de auto weet je nooit of je in andermans Belgische, Duitse, Franse of Spaanse brandhaard strandt. Concertzalen blijven dicht, festivals waren al van de baan, beurzen en congressen van de kalender – rationele logica, extreem vervelend voor alle betrokkenen in die branches (en in de toeleverende wereld van taxi’s, horeca, hotels, programmamakers en standbouwers), maar door iedereen begrepen: met (te) velen opeengepakt in afgesloten ruimtes, gewoon nog even niet. Ook het mondkapje in bus of trein valt onder die logica, en daarmee binnen de marges van het publieke begrip.

Maar terwijl de zomer toch maar niet echt los wil komen en de media om komkommerclicks verlegen zitten, worden kleine stijgingen uitgelicht tot grote groei. Onder meer door buitenlandse brandhaarden in Barcelona en België, en omdat de Duitsers en de Britten in toenemende mate ons land binnen komen zomeren, laait de discussie over een mondkapjesplicht weer op. Niet nodig, zeggen Rutte, De Jonge en Grapperhaus. Hoeft niet, meent het OMT. Onwettig zelfs, oordelen Raad van State, rechters en hoogleraren.

Maar de media, die bespelen het beleid. De corona-emoties lopen weer hoger op, de ratio en proportionaliteit nemen recht evenredig af. Begin dit jaar werden we overvallen, maar nu weten we toch inmiddels veel meer? Over risicogroepen, verspreiding en effecten. Over bezettingsgraden van ic’s en de bewezen risicoloosheid van grote demonstraties in de open lucht?

Oplopende emoties, die dit jaar nog amper verlichting vonden, zijn slechte raadgevers. Hoed je voor een tweede golf van coronapaniek. Ratio zal een betere raadgever blijken.