Domien Verschuuren: 'De luisteraars komen wel weer terug naar 3FM'

Laten we meteen maar met de deur in huis vallen: 3FM heeft er weleens beter voorgestaan.

‘Daar is geen woord Spaans bij. We zijn qua luistercijfers inderdaad nog steeds flink de gebeten hond, maar als ik naar mezelf en stiekem ook een beetje naar het hele station kijk, dan denk ik dat we er ook wel van houden om de underdog te zijn. Vanuit die positie zijn we weer aan het bouwen met allerlei toffe dingen, zoals 3FM Exclusive dat we de komende maanden megagroot verder gaan uitrollen. De ploeg waarmee ik nu werk bestaat uit allemaal jonge, getalenteerde mensen waar we nog jaren mee vooruit kunnen. Echt grote stappen kunnen we echter maken als we eindelijk weer een goede zendermanager krijgen die de touwtjes in handen neemt. Op dit moment zit er op die plek nog een interim.’

Wat doet deze dip met de sfeer in de studio?

‘Die is top. Maar ja, wat wil je? Het gaat al zo lang slecht met ons dat je er vanzelf aan went. Toch denk ik dat we de grootste klappen nu wel hebben gehad. 3FM is nog steeds het station dat veel waarde hecht aan muziek en jonge talenten en dat beeld willen we nooit verliezen. Inhoudelijk is de weg omhoog ingezet, nu die piek qua luistercijfers nog. We zijn nog steeds herstellende, maar die luisteraars komen wel weer terug. Radio is slow business, dus geef het de tijd.’

Jouw voorganger Giel Beelen heeft zich als shockjock laten pijpen op de radio en moederkoek gegeten in een uitzending. Kan dat nog in deze tijd van de massale lange tenen in de maatschappij?

‘Jawel hoor, maar je moet als radiomaker gewoon een hele dikke huid hebben om dat aan te kunnen. Zeker met alle sociale media van tegenwoordig. Als jij als dj een hoer wilt uitnodigen in de studio om je on air te laten pijpen dan moet je dat vooral doen. Je loopt dan alleen tegen het feit aan dat het al een keer gedaan is. Giel heeft altijd de gevolgen van zijn handelingen geaccepteerd. Actie-reactie heeft altijd in hem gezeten en hij kan daar gewoon goed mee omgaan. Zolang je die skills beheerst, kun je alles doen. De grootste virals zitten ’m echter toch in de bijzondere momenten die spontaan gebeuren, zoals een uitspraak die je niet vooraf kunt scripten of een gast die ineens op een onverwachte manier uit de hoek komt. Je moet je programma alleen wel de vrijheid geven om dat te laten gebeuren.’

Nooit bang ooit weg te moeten? Kijk naar Ruud de Wilds gedwongen vertrek bij Radio 538.

‘Waarna hij wel een ijzersterke comeback maakte op Radio 2. Je moet zorgen dat je relevant blijft. Wanneer dat op een dag niet meer het geval is bij de zender waar je voor werkt, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat je niet meer relevant bent voor de markt in z’n geheel. Ruud heeft zichzelf op een andere plek weer helemaal opnieuw uitgevonden. Ik mag daarom nog steeds erg graag naar deze grote inspiratiebron luisteren. De fenomenale manier waarop hij chaos elke dag weer toch weer tot een geheel weet te smeden, is erg bijzonder.’

