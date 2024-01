Rapper Sjors vestigde in één klap zijn naam als pornoster, dankzij een uitgelekte sekstape met een shemale. Nieuwe Revu-journalist Ryan Claus a.k.a. Young Revu dook voor een unieke samenwerking de studio in met het internetfenomeen uit Limburg om gezamenlijk zijn nieuwste hit te maken. In Nieuwe Revu 8, die op 21 februari verschijnt, lees je hoe de track tot stand gekomen is.

Beluister We Zijn Niet Bang hieronder (incl making of-foto's). Let’s go!