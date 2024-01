Rapper Sjors: 'Een shemale levert meer views op'

Exact een week na onze studiosessie ontvang ik diep in de nacht een appje van MC TerrorTanna. ‘Gast. De eerste sekstape van Sjors staat online. Met. Een. Shemale. Een chick met een dick.’ Ik lees de woorden van de rapper, maar ze komen niet direct binnen. Dit is extreem, zelfs voor Rapper Sjors. Maar TerrorTanna heeft een link en een screenshot bijgevoegd: keihard bewijs van een serieuze carrièreswitch. ‘Kijk maar. Het woord señorita krijgt zo een hele andere betekenis.’

Tijdens de studio-opnames heb ik niet kunnen negeren dat Sjors twee weken eerder aankondigde om zijn views op een hele andere manier binnen te halen, maar hij zei er weinig over. ‘Het interesseert me gewoon om contact te hebben met dames. Dat heb ik nooit zo vaak gehad. Toen ben ik ineens op het idee gekomen om porno te gaan doen. Ik ga geen domme dingen doen. Je moet wel professioneel van start, snap je? Ik kan er verder maar beter niks over zeggen, want dit mag mijn vader allemaal niet horen.’

Zeven dagen later hebben zijn vader én anderhalf miljoen andere Nederlanders alsnog kunnen zien hoe de rapper uit Brunssum een Snickers-etende shemale van achteren neemt op zijn eigen Pornhub-kanaal. ‘Ik heb ervoor gekozen om het met een shemale te doen omdat dat meer views oplevert. Ik ben gewoon op zoek naar excentrieke dingen. Dan kom je al snel terecht bij vrouwen, shemales en milfs.’ Onder zijn nieuwe porno-alias Boy George hoopt Sjors een internationaal publiek te trekken, letterlijk. De entertainer zal vanaf heden niet meer enkel op YouTube te bewonderen zijn. ‘Ik wil mijn carrière vergroten, ik hoop dat het mij heel veel gaat opleveren. Dit is niet zoals Patricia Paay een foutje geweest, snap je?’

Inmiddels is de nieuwbakken pornoster aan de slag gegaan bij de Meiden van Holland, het beruchte pornocollectief van Kim Holland. De pornodiva is te spreken over haar nieuwste aanwinst: ‘Ik vind hem heel dapper. Zelfs in de porno zijn er maar weinig die het met een shemale aandurven. Wij willen zijn droom waarmaken.’

Zijn beruchte pornodebuut leverde hem dan wel een stortvloed op aan negatieve reacties op social media; het doet Rapper Sjors helemaal niets. ‘Heel Nederland en België liggen in shock. Blijkbaar kunnen de mensen het niet aan als ik weer iets geks doe. Maar ja, vroeg of laat zullen ze alles accepteren. Dus als jullie bij de Nieuwe Revu nog een paar mooie dames hebben van 18 jaar of ouder, mogen jullie ze mijn kant op sturen.’

