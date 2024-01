Win: HhhH - The Man with the Iron Heart bioscoopkaarten

1942: Het Derde Rijk is op zijn hoogtepunt. Een Tsjechische verzetsgroep in Londen beraamt het plan voor misschien wel de meest ambitieuze militaire operatie van WOII: Operatie Anthropoid. Twee jonge rekruten, Jozef Gabcik en Jan Kubis, worden naar Praag gestuurd om de wrede nazileider Reinhard Heydrich, hoofd van de SS, de Gestapo en tevens uitvinder en uitvoerder van de Holocaust, te vermoorden. HhhH is gebaseerd op de gelijknamige roman van Laurent Binet.

HhhH - The Man with the Iron Heart draait vanaf 12 oktober in de bioscoop

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.