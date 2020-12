‘Barry speelt als Thierry Baudet de sterren van de hemel’

Het gerucht doet al langer de ronde onder mensen die hun eigen onderzoek naar de actualiteit doen omdat de mainstreammedia zouden liegen. Appgroepen waar men tot voor kort nog gezellig klessebeste over bijvoorbeeld het nut van mensenrechten, zijn erdoor tot op het bot verdeeld geraakt. Zij die het gerucht geloven worden voor ‘aluhoedjes’ uitgemaakt en zij die het lariekoek vinden voor ‘schapen’. Soms lopen de discussies zo hoog op, dat mensen elkaar ontvrienden op Facebook.

Eerst was ik ook sceptisch, maar na de gebeurtenissen van afgelopen week, ben ik er voor de volle 100 procent van overtuigd dat het hier geen complottheorie betreft, maar de keiharde realiteit: het Forum voor Democratie is een door het partijkartel opgezette afleidingsmanoeuvre. Een toneelstuk ter algehele verwarring en verhulling.

Ja, Thierry Baudet is een acteur! Of nee, geen acteur, een personage gespeeld door een acteur! Heeft iemand Thierry Baudet en Barry Atsma ooit tegelijk in dezelfde ruimte gezien? Ik bedoel maar! Wat make-up, een pruik, stem verdraaien en klaar is Barry! En Peer Mascini is helemaal niet dood, nee, die blijft 24/7/365 in zijn rol als Theo Hiddema, dát is nog eens methodacting!

Met Mark Rutte als regisseur en al z’n kornuiten van het kartel als schrijversteam brengen zij een theaterstuk over een partij met slechts twee zetels in de Tweede Kamer, maar het stuk is zo ranzig dat heel Nederland er wel naar moet blijven kijken, als naar een auto-ongeluk, en zo de handel en wandel van de daadwerkelijke machthebbers uit het oog verliest.

Voor wat extra reuring is onlangs Joost Eerdmans aan de klucht toegevoegd. Die is overigens wél echt en bevindt zich nu in een alt-rechtse versie van de Truman Show. Hij heeft toch geen script nodig, hij hoeft alleen maar zichzelf te spelen. Iedere politieke partij die deze mensgeworden brilsmurf aanraakt, verandert immers in een apenrots bevolkt door met stront naar elkaar slingerende primaten.

Ojee, de verhoren over de toeslagenaffaire. Kartelpolitieke kopstukken krijgen het benauwd. Tienduizenden mensen willens en wetens financieel verneukt op basis van hun afkomst. Echtscheidingen. Zelfmoord. ‘Het spijt ons van de ontstane ophef, maar dit moet effe vlot ondergesneeuwd worden. Snel, laat die stagiairs van de toneelschool die de JFvD’ers spelen iets over Joden en de Holocaust roepen!’

Hoera, het werkt! Ophef in de media, bonje in de partij, Thierry weg, Thierry terug, wel royeren, niet royeren, spanning, sensatie, spektakel, zelfs de NOS zendt een extra journaal uit. En terwijl deze Goede Tijden, Bruine Tijden-soap alle aandacht van het klootjesvolk en de mainstreammedia opslokt, ontglibbert het partijkartel buiten beeld aan haar benarde situatie.

Maar eerlijk is eerlijk: Barry Atsma speelt werkelijk waar de sterren van de hemel. Als die hele FvD-farce geen misdaad tegen 17.000.000 Nederlanders was, verdiende hij een Gouden Kalf.