Win: Wonder Woman Blu-ray

Diane Prince heeft als klein meisje altijd de wens gehad om mee te vechten met de Amazones op haar eiland Themyscira. Tegen de wil van haar moeder, Hippolyta in, besluit Diane te trainen om een onverslaanbare krijgster te worden. Wanneer de Amerikaanse piloot Steve op het eiland strandt en vertelt over een grote oorlog die gaande is in de buitenwereld, houdt niets Diane tegen om daar te vechten voor gerechtigheid. Ze gelooft dat de oorlog wordt geleidt door Ares, de god van de oorlog, en is vastbesloten hem te verslaan. Samen met Steve verlaat Diane haar vertrouwde eiland en reizen ze af naar Londen om informatie in te winnen en een goed team samen te stellen. Wat volgt is een groot en emotioneel gevecht om de mensheid te redden. Vechtend in deze alles vernietigende oorlog, zal Diana haar volledige krachten en haar ware lot ontdekken. Wonder Woman is vanaf 11 oktober verkrijgbaar op DVD & Blu-ray

