Win: Star Trek Beyond Blu-ray

De onverschrokken bemanningsleden van de USS Enterprise nemen hun posten weer in voor Star Trek Beyond. Naast Chris Pine en Zachary Quinto verwelkomt het Star Trek-universum ook nieuwkomers Sofia Boutella en Idris Elba. In Star Trek Beyond verkent de bemanning van de Enterprise de verste uithoeken van de nog niet in kaart gebrachte ruimte. Daar stuiten ze op een geheimzinnige nieuwe vijand die niet alleen het uiterste vergt van henzelf, maar die ook alles waar de Federation voor staat, zwaar op de proef stelt. De crew van de Enterprise, bestaande uit o.a. Captain Kirk, Spock, Bones, Scotty en Sulu gaan samen de strijd aan tegen de nieuwe vijand. Star Trek Beyond is het lang verwachte nieuwe deel van de populaire Star Trek franchise en is vanaf 7 december verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

