Moderne western Hell or High Water is een van de beste films van het jaar

Een foutloze film, kan zoiets? David Mackenzie’s Hell or High Water komt in elk geval heel dicht in de buurt.

De Texaanse broers Toby (Chris Pine) en Tanner (Ben Foster) Howard plegen bankovervallen, maar de buitgemaakte bedragen zijn dusdanig klein dat het de lokale autoriteiten weinig interesseert. De bijna gepensioneerde Texas Ranger Marcus (Jeff Bridges) heeft als enige zijn bedenkingen, er is meer aan de hand, maar wat?

Het schaakspel dat zich vervolgens ontvouwt is in de eerste plaats een spannende thriller, maar ook een uiterst sfeervolle karakterstudie. De Schot Mackenzie schetst Texas als een plaats waar andere regels gelden dan elders in Amerika, met behulp van een serie personages die soms zo lijken te zijn weggelopen uit een seventiesnummer van Bruce Springsteen (ook al is de uitstekende soundtrack van de hand van Nick Cave).

De altijd betrouwbare Bridges is in topvorm, maar het zijn Foster en – vooral – Pine die deze film tot grote hoogte brengen. Werkelijk alles klopt aan dit kleine meesterwerk en het zou een schande zijn als Hell or High Water in december de top van de jaarlijstjes niet haalt.

Vincent Hoberg ????

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JQoqsKoJVDw