Gaat Feyenoord zich plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League? Mike van der Kerkhof

Waarschijnlijk niet. De landskampioen heeft daar, behalve de extra premies die de club opstrijkt, ook weinig te zoeken. Feyenoord gaat dit seizoen gewoon weer vol voor het kampioenschap. Giovanni van Bronckhorst is de juiste trainer en zijn bonte mix van spelers heeft nationaal gezien de meeste potentie. Ajax is een elftal van iets te mooie jongetjes met hun haar in een nette scheiding. PSV is los zand. Hoogstwaarschijnlijk wordt Feyenoord de komende 17 à 18 jaar landskampioen. Als underdog zijn ze veel sympathieker dan wanneer ze alles winnen. Daarom zal iedereen uiteindelijk een hekel aan Feyenoord beginnen te krijgen omdat de eredivisie dan nog saaier wordt dan het nu al is.