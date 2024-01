Win: American Assassin bioscoopkaarten

Gesterkt door gebeurtenissen uit het verleden is Mitch Rapp (Dylan O’Brien) vastbesloten om wraak te nemen. Samen met Koude Oorlog veteraan Stan Hurley (Michael Keaton) wordt Rapp door de adjunct directeur van de CIA aangesteld om een golf van ogenschijnlijk willekeurige aanvallen op zowel militaire als civiele doelwitten te onderzoeken. Het drietal ontdekt een patroon in het geweld en gaat op een gezamenlijke missie: het tegenhouden van een mysterieuze man en zijn intentie om een wereldoorlog in het Midden-Oosten te starten. American Assassin draait vanaf 12 oktober in de bioscoop

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN