Win: The Founder Blu-ray

In dit controversiële verhaal achter de oprichting van McDonald’s speelt Michael Keaton de rol van Ray Kroc, een mislukte deur-aan-deurverkoper van milkshakemachines. Op de rand van zijn eigen faillissement ontmoet hij de twee broers Mac en Dick McDonald die een succesvol hamburgerrestaurant runnen in het zuiden van Californië. De basis van hun succes: een revolutionair en razendsnel productieproces. De ambitieuze Ray Kroc laat de twee dromen van een enorme franchise: McDonalds! Maar als Kroc aan boord stapt van het bedrijf komen de broers erachter dat Kroc hele andere plannen heeft met de onderneming The Founder is nu verkijgbaar op DVD & Blu-ray

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

www.thesearchers.be/thefounder

https://youtu.be/7ElibQm5qO4