Oscar lonkt voor Michael Keaton in McDonald's-film The Founder

THE FOUNDER – Michael Keaton ligt (weer) op Oscarkoers als de man die fastfood groot maakte.

Met nog twee maanden te gaan tot de Oscaruitreiking is het geen slecht idee om in dit eindejaarsnummer alvast de blik vooruit te werpen op het nieuwe filmjaar. 2017 trapt in de eerste week namelijk Gun al goed af met een grote kanshebber op de gouden filmbeeldjes. In The Founder zal Michael Keaton voor de derde keer op rij (na terechte nominaties voor Birdman en Spotlight) vrijwel zeker in de race zijn.

Hij speelt Ray Croc, een gedesillusioneerde reizende verkoper, die begin jaren 50 in contact komt met Dick en Mac Macdonald.

In hun kleine restaurant in Californië hebben de twee puur uit kostenbesparing het fastfood-concept verzonnen, waar de ambitieuze Croc onmiddellijk een grote toekomst in ziet. Hij weet zich met zijn gladde praatjes de business in te wurmen, maar de conservatieve (en naïeve) broers zien weinig heil in zijn grootse plannen, waarop een bittere strijd om het bedrijf begint. Het is in dit laatste deel dat de film stoom verliest, na het enorm vermakelijke begin dat zich met name richt op de geboorte van het bedrijf Mcdonald's. Toch blijft het boeiend, puur door Keaton, die het als eeuwige verliezer simpelweg verdomt om de kip met de gouden eieren uit handen te geven.