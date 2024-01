Krijg je 'm niet omhoog? Probeer eens een sekscoach!

Een sekscoach, een prostituee en cliënt X. wiens lid het laat afweten; zie hier het bonte gezelschap waarin onze seksexpert zich begeeft. ‘Nou, zullen we dan maar?’

Fotografie Jasper Suyk

Fotografe I. en ik bevinden ons vandaag in een bont gezelschap. Tegenover me zitten sekscoach Esther, ‘hulpje’ Linda (een prostituee die gespecialiseerd is in mannen met seksuele problemen) en cliënt X. met erectieproblemen. Het is me gelukt: eindelijk mag ik (samen met I.) als fly on the wall meekijken bij een praktijksessie ‘verbeter mijn seksleven’. De zoektocht naar een geschikte kandidaat was een hele bevalling. Vind maar eens een man of vrouw met seksuele problemen, die erop zit te wachten dat dames meekijken tijdens de daad, één met kladblok, één met camera. Ik vind het nog steeds een godswonder dat cliënt X. hiermee instemde.

Heft in eigen handen

Praten over seksuele problemen zet lang niet altijd zoden aan de dijk. Soms moet je het juist ‘gewoon doen’. Waar een seksuoloog alleen adviseert, heeft een sekscoach de vrijheid om praktijksekslessen te geven. Je zou kunnen stellen dat deze tak van sport daarom effectiever is, in sommige gevallen althans. Zoals bij cliënt X. Hij (een man van rond de 40) heeft al 5 jaar erectieproblemen. X. heeft alles geprobeerd. Psychologen, seksuologen, niks hielp.

Ja, X. weet inmiddels waar zijn problemen vandaan komen, vertelt hij. Zijn ouders pushte hem tot het uiterste. Presteren was het enige dat telde, verder kreeg hij weinig aandacht. Maar dat hij de oorsprong van zijn issues kent, betekent niet dat ze hiermee zijn opgelost. Hij besloot het heft in eigen handen te nemen en kwam zodoende in contact met sekscoach Esther. Hij hoopt dat als hij maar vaak genoeg op een relaxte manier seks heeft, zijn erectieproblemen vanzelf overgaan. Cliënt X. wil zich weer ‘een echte man voelen’. Sekscoach Esther vindt niet dat je ‘man-zijn’ afhangt van of je wel of niet kan penetreren. ‘Maar ja, mijn clientèle, die momenteel uitsluitend bestaat uit mannen, ziet dit wel zo.’ Esther helpt hen graag.

Vicieuze cirkel

‘Nou, zullen we dan maar?’ vraag Esther. Cliënt X. knikt en staat op. Het is de vijfde keer dat Linda en X. een poging zullen wagen. De afgelopen twee keer lukte het X. een stijve te krijgen, en deze enige tijd vast te houden. Ik zie dat hij gespannen is. I. en ik schuifelen zo onopvallend mogelijk achter het drietal aan.

Vanuit de deuropening zien we dat coach Esther plaatsneemt op een stoel naast het bed. X. en Linda beginnen rustig, ze strelen elkaar, zoenen. Voorspel is erg belangrijk in X.’s geval. Zijn erectieproblemen zitten tussen zijn oren. Het is zaak dat hij de boel niet overhaast, of overdenkt, volgens Esther. Als je een paar keer achter elkaar geen erectie krijgt, zal je onzekerheid ervoor zorgen dat je de keer daarop óók geen erectie bereikt. Het is een vicieuze cirkel. Wat cliënt X. nodig heeft, is een paar goede sekssessies, zonder druk, die hem zijn zelfvertrouwen teruggeven.

Tot nu toe gaat alles gesmeerd. Linda en X. rollen over elkaar. Stoer. Ik zou echt geen seks, of voorspel, kunnen hebben terwijl er drie mensen gespannen toekijken. Als je nog geen seksuele problemen hebt, krijg je die hiervan wel.

Linda haalt alles uit de kast. Dat moet ik thuis eens proberen, denk ik terwijl ik naar haar kijk. Ze masseert X. als een slangenmens met haar eigen lijf. Dan is hét moment daar: de penis is stijf, halleluja. Linda en X. maken zich op voor penetratie. Nog slechts één hindernis: het condoom. X.’s piemel zal niet de eerste zijn die het laat afweten zodra het rubbertje zijn entree maakt. En ja hoor, tot zijn spijt verandert X.’s lid van staaf in een hompje vlees. Linda zuigt erop. Er gebeurt niks. X. kijkt naar I. en mij, duidelijk niet op zijn gemak. Geruisloos maken we ons uit de voeten. Even later komt het drietal bij ons in de woonkamer zitten. Het is niet gelukt, maar dat heeft vooral met de aanwezigheid van I. en mij te maken. We knikken, erg begrijpelijk.

Friends with benefits

Na de sessie die I. en ik bijwonen, doet X. het nog driemaal onder het toeziend oog van Esther (in totaal heeft hij dan zo’n tien keer met de sekscoach afgesproken). Na de laatste keer voelt hij zich zeker genoeg om een profiel aan te maken op een datingssite. X. durfde jarenlang niet af te spreken met een vrouw. Hij was bang voor het moment dat hij ‘moet presteren’. Door de seks met Linda, die de laatste paar maal voortreffelijk ging, voelt hij zich nu zeker. Zijn problemen behoren tot het verleden. Momenteel scharrelt hij met een vrouw die hij online heeft ontmoet. Ze zijn friends with benefits. Wel de lusten, niet de lasten. Je moet je natuurlijk niet te snel binden als je seks net hebt herontdekt.