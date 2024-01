Laila: 'Niemand neukt een hoer met een blauw oog'

De wereld van de betaalde seks is even mysterieus als fascinerend. Vrijwel iedere vrouw die haar lichaam verkoopt, draagt een tragisch verhaal bij zich. Andries de Jong sprak drie dames van plezier die het lachen is vergaan. Hun verhalen over de prostitutie zijn totaal verschillend, maar hebben een soortgelijke sombere achtergrond, in Oost-Europa. ‘Hoe meer ze betalen, hoe eerder ik weer thuis ben.’

Het regent op de Weaze. De vervallen staat van de drie krappe steegjes, de uitstralingsloze besmeurde panden en de afgebladderde houten deuren en kozijnen komen er door de invallende duisternis extra troosteloos uit. En toch zoeken mannen hier troost. Zelfs op deze zondagavond, als we hebben afgesproken met Laila, 22 jaar, geboren in Tsjechië. Daar heet ze Varonika; het staat in het paspoort dat ze ons laat zien. Laila is haar hoerennaam.

Het is voor een zondagavond best druk, zegt Laila.Zeker vijf mannen, waarvan twee met een petje diep over het voorhoofd getrokken en eentje met de kraag van zijn nette spijkerjasje schuldig omhoog gestoken, struinen rond in het pand met trappetjes, ramen, gangetjes en kamers. In deze omgeving in Leeuwarden bieden zes bordelen – met weinig fantasierijke namen als Love & Joy, Eroscentrum, Moulin Rouge en Walhalla – dames aan.