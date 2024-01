Wie wil er nou erbarmelijke omstandigheden?

Amsterdam krijgt een wereldprimeur: het eerste pooierloze bordeel, gerund door de prostituees (pardon, sekswerkers) zelf. Met een forse investering hoopt directeur Jos Verhoeven van de Start Foundation de mensenhandel buiten de deur te houden.

Tekst: Feline Lindhout

Start Foundation is een investeerder die banen creëert voor kwetsbare groepen in de samenleving. Nu gaan jullie ruim twee miljoen stoppen in vier panden op de Wallen. Hoe bedenk je het?

‘Ere wie ere toekomt: het idee komt bij de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan vandaan. Hij heeft het opgepakt en was alleen nog op zoek naar een investeerder. Toen wij hoorden dat ze grote moeite hadden met het vinden van een geschikte kandidaat hebben wij onszelf aangeboden. Uiteindelijk zijn we tot overeenstemming gekomen. Wij stellen de panden nu beschikbaar aan een groep van rond de veertig sekswerkers, die in totaal veertien ramen zelfstandig zullen gaan exploiteren. Anderhalf jaar geleden heeft Amnesty International een verklaring afgegeven dat er altijd sekswerkers zullen blijven en dat we ervoor moeten zorgen dat dit op een goede manier gaat. We hopen dat we daar op deze manier aan kunnen bijdragen.’

Kunnen geïnteresseerde prostituees al aan het werk?

‘Nog niet. De panden worden momenteel verbouwd. Het duurt nog even voordat alles klaar is en ingericht. Vanaf mei volgend jaar is het de bedoeling dat er gewerkt gaat worden. Dan kunnen zelfstandige prostituees zich melden bij My Red Light, dat is de coöperatieve stichting die de exploitatie voor zijn rekening neemt. Zij zorgen er niet alleen voor dat alles op een veilige en nette manier gebeurt, maar ook dat eventuele sekswerkers die uit de business willen stappen hierbij begeleid worden.’

Zijn jullie niet bang dat er toch illegale prostitutie plaatsvindt achter jullie ramen?

‘Natuurlijk zijn we daar bang voor. Uitsluiten doe je het niet. Ik hoor vaak dat dit het eerste crimineelvrije bordeel van Nederland wordt. Dat zou je willen, maar zo simpel is het niet. Natuurlijk hoop ik dat het zo is, maar een garantie kun je nooit geven. Het gebeurt ook in andere beroepssectoren en is moeilijk te controleren. Als zou blijken dat er toch duidelijk sprake is van mensenhandel of andere illegale praktijken, dan stoppen we er direct mee. Wij zijn er voor de maatschappelijke en economische verandering, daar draait het om.’

Willen jullie het imago van het oudste beroep ter wereld opkrikken?

‘Er zijn genoeg mensen die werken in de prostitutie geen beroep vinden. Maar moet ik nou oordelen of het een normaal beroep is? Ik ga daar niet over. Ik begrijp dat niemand zijn of haar dochter graag in de prostitutie ziet werken, maar als je dochter daar toch voor kiest dan wil je ook een goede werkplek. Wie wil er nou erbarmelijke omstandigheden? Niemand. Het gebeurt uiteindelijk toch wel dat mensen in de prostitutie belanden. Zolang er hoerenlopers zijn, blijven hoeren ook bestaan en niet andersom.’

Veel investeerders durven het niet aan. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer?

‘Als we andere investeerders mee zouden kunnen krijgen – waardoor er meer van deze bordelen komen – zou ik dat fantastisch vinden. Dan moet het wel een succes worden. Natuurlijk hopen we dat het project slaagt en dat mensen op een fatsoenlijke manier hun werk kunnen doen, maar we zijn zelf niet op zoek naar honderden bordelen. Het moet het waard zijn om geld in een project te stoppen om zo verbetering toe te passen. Wij houden van uitdagingen en ja, dat mislukt soms ook. Maar door voorop te lopen en lef te tonen, bereik je ook mooie dingen. Zo hadden we tot vorig jaar al een initiatief op de Wallen. Daar werken in brouwerij de Prael voornamelijk ex-psychiatrische patiënten. Vooraf zeiden mensen dat je zulke types geen alcohol moet laten brouwen, nu staan ze in de rij om te investeren in het bedrijf. We hopen dat andere investeerders een voorbeeld nemen aan zulke successen en de maatschappij helpen verbeteren.’