Vreemdgaan? Als je het maar niet met de buurvrouw doet...

Second Love verpakt de boodschap op een leuke manier, maar het gaat natuurlijk maar om één ding: vreemdgaan.

Fotografie Jasper Suyk

Amsterdam hangt vol met posters van Second Love. De boodschap: ‘Flirten is niet alleen voor singles.’ Wat ze eigenlijk bedoelen is natuurlijk: ‘Neuken doe je niet alleen met je eigen man of vrouw.’ Laten we vooral niet om de hete brij heen draaien. Geen mens wordt lid van een datingsite als Second Love om te ‘flirten’. Dat is meer iets voor in de rij bij de kassa. Toch begrijp ik de keuze van Second Love voor een onschuldige slogan. De datingsite is omstreden. Het bedrijf wil duidelijk geen olie op het vuur gooien door het beestje bij zijn naam te noemen.

Teloorgang

De kritiek op de datingsite voor mensen mét relatie kwam uit verwachte én onverwachte hoek. De SGP wilde dat reclames van Second Love voorzien werden van de waarschuwing: ‘Let op, vreemdgaan dupeert kinderen!’ En er kwam protest uit (voor mij) onverwachte hoek: op Instagram en Facebook hadden mensen het massaal over ‘de teloorgang van de moraal’. Tijdens deze campagne gebeurt dat wéér. Ik zie zelfs petities voorbijkomen. ‘Waar gaat het heen met de wereld?’ schreef een Facebook-vriend onder een foto van een Second Love-poster. Drie huilemoticons moesten de tekst kracht bij zetten. Mensen worstelen met monogamie. Niet gek, als je kijkt naar hoe we zuiver biologisch gezien in elkaar zitten. Voor mannen is het gunstig om het met zoveel mogelijk vrouwen te doen. Zo wordt de kans dat ze hun eigen genen doorgeven groter.

Vijandige zaadcellen

Maar ook vrouwen zijn van origine overspelig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het boek De Spermaoorlog van sociobioloog Robin Bakker. Komt ie: ‘Sperma van de man bestaat maar voor 1 procent uit zogenaamde ei-jagers, die een eicel kunnen bevruchten. De rest van het zaad is opgebouwd uit vechters en blokkers.’

Deze ‘strijders’ hebben één doel: zaadcellen van andere kerels vernietigen. Blokkers zijn zaadjes die de baarmoedermond van de vrouw bewaken om vijandige zaadcellen van andere mannen buiten te houden. Sperma had zich nooit zo ontwikkeld als vrouwen van huis uit monogaam zouden zijn. Daarnaast is het voor dames goed om nageslacht te hebben van verschillende mannen. Mocht er bij man A sprake zijn van slechte genen, dan draagt hij deze niet over op al haar kinderen.

Uit onderzoek van Durex blijkt dat 31 procent van de Nederlanders zich schuldig maakt aan overspel. Ik betwijfel of deze gegevens kloppen. Vreemdgaan is nog altijd taboe. Dikke kans dat sommige geënquêteerden logen. Seksuoloog Kaat Bollen vertelde me een tijd terug dat zij ervan uitgaat dat 50 procent van de Nederlanders en Belgen het buiten de deur doet. Meer dan vroeger. Dat komt omdat in de huidige tijd de nadruk ligt op zelfverwerkelijking. We streven geluk na, vinden dat we recht hebben op genot. Dit lijkt ten koste te gaan van onze huwelijken en relaties. Volgens cijfers van het CBS eindigt maar liefst één op de drie huwelijken door overspel. Vreemdgaan is aan de orde van de dag. Het vlees is zwak, daar speelt Second Love slim op in. Dat de emoties zó hoog oplopen vind ik onbegrijpelijk, maar ik snap dat niet iedereen enthousiast is. Mensen verleiden om hun partners ontrouw te zijn, met als doel winst maken, ís een tikkie onethisch. Net als willens en wetens je geliefde bedriegen (een keer een slippertje maken tijdens een dronken bui valt makkelijker te verkopen dan online op zoek gaan naar seks).

Zin in een verzetje

In mijn perfecte wereld bespreken mensen hun behoeften met vriend- of vriendinlief. Misschien denk je dat bedrog de enige mogelijkheid is, maar dat is lang niet altijd het geval. Wellicht heeft je partner óók zin in een verzetje. Als je naar de cijfers kijkt, is die kans aanzienlijk. Het is egoïstisch (en hypocriet) monogamie af te spreken, om je hier vervolgens niet aan te houden. Het bedrog dat gepaard gaat met vreemdgaan is vaak erger dan de daad zelf. Als je hieraan schijt hebt (net als zovelen) en de weg van bewust bedrog besluit te bewandelen, dan vind ik (ervaringsdeskundige) dat je moet proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Het minste dat je kan doen is kiezen voor een sekspartner die jouw geliefde niet kent. Dus niet de buurman of buurvrouw die altijd gezellig op de koffie komt. En hoezeer je ook de drang voelt je avonturen aan de grote klok te hangen: doe dit niet. Hoe meer mensen van je buitenechtelijke escapades afweten, hoe respectlozer het wordt. Misschien wel het belangrijkste (en lastigste) van alles: vermijd de affaire. Hoe vaker je het met dezelfde persoon doet, hoe moeilijker je het jezelf maakt. Voor wie op deze ‘veilige’ manier wil vreemdgaan, kan Second Love een uitkomst bieden. Sinds de datingsite kunnen mensen in contact komen met onbekenden, met dezelfde behoeften en intenties, die eveneens een relatie hebben. Chiquer of eerlijker wordt de wereld niet door Second Love, maar hé, er zijn ergere dingen. Haal even diep adem en wind je op over iets anders.

Klimaatverandering of zo.