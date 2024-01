Def P: 'Ik vind Lil' Kleine maar bullshit'

PROFIEL — Bij de naam Jorik Scholten (22) spitst niemand zijn oren, maar bij Lil’ Kleine gaan er hier en daar wel wat lampjes branden. Precies, die schreeuwlelijk van de hit Drank & Drugs die zijn publiek opruit tegen politie en justitie. Kort geleden miste hij de perspresentatie van Expeditie Robinson. Meneer was te brak.

De persdag van Expeditie Robinson is vrij belangrijk, toch?Precies, het is de presentatie van het nieuwe seizoen van dat goedbekeken overlevingsprogramma. Voor RTL5 is deze kick-off sde belangrijkste dag, omdat de voltallige vaderlandse pers hier aanwezig is om de deelnemers te interviewen. Het programma wordt op deze bijeenkomst maximaal onder de aandacht gebracht. De zender en ook presentatoren Nicolette Kluijver en Dennis Weening waren dan ook not amused dat Lil’ Kleine zich had afgemeld met een flutreden. Zijn management gaf als reden dat hij het de nacht ervoor ‘heel erg laat’ had gemaakt en daardoor niet in staat was om te verschijnen. Waarschijnlijk een lekker nachtje met veel drank en drugs.

In diezelfde week leverde een autoinbraak ook gespreksstof op.Bij de witte Range Rover van Lil’ Kleine werd de achterruit ingeslagen. Hij plaatste een filmpje waarop hij liet zien wat de vandaal had laten liggen: een laptop, Louis Vuitton-tassen, een broek van Dior en maar liefst 20.000 euro aan contant geld. De Amsterdamse rapper vond ‘dom’ het goede woord voor de dief die een jaar lang op champagne en kaviaar had kunnen leven van de opbrengsten uit de kofferbak. Miljoenen landgenoten vonden het vooral erg dom om zoveel bezittingen in een auto achter te laten.

Wat moeten we weten over Lil’ Kleine?Brak in 2015 samen met Ronnie Flex door met het nummer Drank & Drugs. Bracht dit jaar zijn nieuwe album Alleen uit. Riep tegen zijn toeschouwers ‘Je moeder is een hoer’. Werd opgepakt voor belediging en opruiing nadat hij het publiek opriep zijn grievende teksten te herhalen en de middelvinger op te steken naar ‘politie, justitie, SBS6 en RTL Boulevard’. Is op Spotify de meest beluisterde Nederlandse artiest ooit.

Wat vind Lil’ Kleine van zichzelf?‘Ik wil mensen vertellen hoe lijp het leven kan zijn, over drugs, genieten van het leven en liefde.’

Wat vinden wij van Lil’ Kleine?Met zo’n grote bek zal hij wel een Kleine hebben.

Wat vinden anderen van Lil’ Kleine?

Def P - rapper

‘Per ongeluk hoor ik nog weleens wat hiphop van eigen bodem langskomen op de radio. Genoeg om te weten dat ik niks mis. In Amsterdam zie ik soms toffe undergrounddingen, maar Lil’ Kleine en zo vind ik maar bullshit.’

