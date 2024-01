'Als Thierry Baudet de PvdA maffia noemt, hoe noemt hij de maffia dan?'

Beste Thierry Baudet,

Een tot twee keer toe bekladde deur en een enveloppe met stront door je bus: je bent vast weleens lekkerder wakker geworden. Het blijft me verbazen hoeveel linkse mensen – van acteur Waldemar Torenstra tot journalist Gerard Driehuis tot een leger al dan niet half-anonieme twitteraars – zo’n schofterige en laffe aanval op een volksvertegenwoordiger niet zozeer verdedigen, maar wel vergoelijken, bagatelliseren (het is maar verf, het is maar een deur, het is maar een Baudet), of komen met de jij-bak waar iedere extremist zijn terreur op baseert: ‘Weet je wat pas écht erg is?’ Wie niet begrijpt dat het schenden van de integriteit van iemands huis of lijf betekent dat je het openbare debat feitelijk onmogelijk maakt en daarmee dus per definitie een antidemocraat bent, die zou misschien eerst wat geschiedenisboeken moeten lezen voor hij met zo’n grote bek aan dat debat deelneemt.

De reactie van rechts was vaak even voorspelbaar dubieus. Publicist Joost Niemöller was zo boos over het feit dat Torenstra het allemaal niet zo erg vond, dat hij op Twitter vroeg wie het adres van Torenstra had. Een soort wraakporno voor volwassenen. En dan is er de Nederlandse variant op overal de Tweede Wereldoorlog bijhalen (de Godwin): overal Pim Fortuyn bijhalen (de Pimwin). Dan is de redenering: Fortuyn (door deze mensen altijd Pim genoemd, alsof ze hem persoonlijk nog gerimd hebben) werd door links ook altijd voor halve of hele fascist uitgemaakt, vervolgens kreeg hij een stronttaart in zijn gezicht, en toen zes kogels door zijn hoofd. Nou, jij hebt de beschuldiging van fascisme al menigmaal naar je hoofd gekregen, na die figuurlijke stront kwam nu de letterlijke, dus het wachten is op de kogels. En dat is niet alleen de chronologie, het ene vloeit ook voort uit het vorige.

Dat laatste is nou precies niet waar. Pim Fortuyn is vermoord door Volkert van der Graaf, niet door iedereen die hem inhoudelijk bestreed. Iedereen moet van jou en je huis afblijven, maar mag jou inhoudelijk zo hard bestrijden als hij zelf wil. Ik vind het persoonlijk een groteske overdrijving jou een ‘fascist’ te noemen; voor je het weet gebruik je dat woord voor iedereen met wie je het oneens bent, en welk woord heb je dan nog over voor fascisten? Maar jij kan niet tegen het gebruik van belachelijk grote woorden zijn, want als iemand daar in grossiert, ben je het zelf.

Je Forum voor Democratie maakte vorige week bekend mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Programmapunt één: een einde aan de ‘Pvda-maffia’ in het Amsterdamse bestuur. Eén: de Pvda zít helemaal niet meer in het Amsterdamse college. Twee: máffia? Liggen er paardenhoofden in de bedden van VVD’ers? Moeten niet-sociaaldemocraten beschermgeld betalen? Houden Pvda-raadsleden zich aan de omerta? Wordt bij ex-Pvda’ers een vendetta uitgevoerd? Ook hier ben ik benieuwd: als je de Pvda maffia noemt, hoe noem je dan de maffia?

Oh, en nog iets. Ik weet dat je vele boeken hebt geschreven en een academische titel voert. Maar die ‘gekozen burgermeester’ waar jullie volgens je advertentie voor zijn, die spel je anders dan die lokale hamburger­keten.