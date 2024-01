Win: American Gods Blu-ray

Wanneer Shadow Moon uit de gevangenis komt, ontmoet hij de mysterieuze Mr. Wednesday en begint een storm zich te ontwikkelen. Nadat hij hulpeloos achterblijft door het recente, tragische overlijden van zijn vrouw, wordt Shadow ingehuurd als de lijfwacht van Mr. Wednesday. Hij komt terecht in een verborgen wereld waar magie echt is, waar de Oude Goden zowel irrelevantie als de groeiende macht van de Nieuwe Goden vrezen, en waarin Mr. Wednesday bouwt aan een leger om zijn vergane glorie te herstellen. Het eerste seizoen van de dramaserie American Gods werd allom geprezen, met een gemiddelde publieksscore van 84% op Rotten Tomatoes, en is al zeker van een tweede seizoen. American Gods is nu verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

