Game of Thrones-acteurs geven af op Game of Thrones

Goed, we zeggen het er maar even bij: dit bericht onthullingen bevatten. Maar het gaat vooral over twee Game of Thrones-acteurs die hebben afgegeven op de serie. Opmerkelijk.

Stephen Dillane

Stephen Dillane speelde Stannis Baratheon, die op het einde van seizoen 5 werd vermoord door Brienne of Tarth (Gwendoline Christie). Een domper voor iedere acteur, zou je zeggen. Maar niet voor Dillane, zo blijkt uit een interview met het Franse blad Liberation. Integendeel zelfs.

"Ik heb geen spijt dat ik Game of Thrones heb gedaan, maar daarmee is he ook gezegd. Het was voor mij als een onverklaarbare roes. Ik heb nooit iets van de serie begrepen, noch van het succes. Voor deze rol moest ik eigenlijk geïnteresseerd zijn in de serie, maar dat was niet het geval", zegt hij.

Op de vraag waarom hij het dan heeft gedaan: "Puur voor het geld." Kijk, dat soort eerlijkheid kunnen we dan wel weer waarderen.

Ian McShane

Eerder nam de Engelse acteur Ian McShane al geen blad voor de mond tijdens een interview over de serie. Hij is voor het nieuwe seizoen juist aan de cast toegevoegd en strooit niet alleen met spoilers, maar zet de serie ook weg als slechts een 'tieten-en-draken-serie'.

"Ik had iets over de serie gezegd en werd direct beschuldigd van het weggeven van spoilers. 'Get a fucking life', denk ik dan. Die hele serie gaat alleen maar over tieten en draken", aldus McShane in The Telegraph.

"Ze vroegen me of ik in Game of Thrones wilde spelen. 'Natuurlijk, dan zie ik mijn oude vrienden Charlie Dance and Stephen Dillane weer eens', zei ik. 'Nee, die zijn in de serie al vermoord', antwoordden ze. Dus twijfelde ik, totdat ze zeiden dat het maar voor één seizoen was. 'Dus dat betekent dat ik doodga? Mooi, dan doe ik mee', zei ik op mijn beurt weer."

Trailer seizoen 6

https://www.youtube.com/watch?v=CuH3tJPiP-U