Eerste volledige minuut van de nieuwe The X-Files te zien

Dat David Duchovny en Gillian Anderson een comeback maken als Agent Fox Mulder en Agent Dana Scully in The X-files is een fijn gegeven. Nostalgie. Eind deze verschijnt de serie op Fox, de eerste volle minuut kun je nu al bekijken.

In deze minuut neemt Mulder je mee terug in de tijd, om zijn FBI-verleden weer even helder voor de geest te krijgen. In de revival is Mulder bij de FBI weggestuurd en werkt Scully in een ziekenhuis. Maar uiteraard is hun obsessie voor het buitenaardse niet verdwenen. De X-files worden weer heropend als een vrouw ontvoerd blijkt te zijn door buitenaardse wezens.

Lees ook: Oude bekende uit Breaking Bad terug in Better Call Saul (seizoen 2)

In de Verenigde Staten wordt de serie door Fox voor het eerst uitgezonden op 24 januari. In Nederland gaat Fox de serie ook uitzenden, de eerste uitzending is op 28 januari te zien.

https://www.youtube.com/watch?v=yQWDUYiMw_I