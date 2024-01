Nu op Instagram: lekker vlammen op Burning Man

In het kader van ‘alles moet kapot, maar we geven daarvoor nog wel even een feestje’: Burning Man, het festival waarbij na afloop ­overal de hens in wordt gestoken.

Fotogafie Reuters

Editie 2017 sloot op 4 september haar deuren, alhoewel het terrein op de droge zandgrond van de Black Rock-woestijn in het Amerikaanse Nevada natuurlijk helemaal geen deuren heeft. Zou ook ontzettend tochten. Afijn. Oorspronkelijk hippie, tegenwoordig hipster, maar wel gaaf om een keer geweest te zijn. Dat dachten ook de ongeveer 70.000 bezoekers, die allemaal een flinke greep in de verkleedkist hebben gedaan.

Veel muziek, veel zon, veel stof en veel liefde, dat is Burning Man wel zo’n beetje. Lekker crea bea allemaal, en dat levert nogal mooie plaatjes op.

