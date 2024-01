Revu voorspelt: WK kunstgrasvoetbal 2018 naar Nederland

Zaterdag 9 september 2017

Na het zo succesvol verlopen EK voor vrouwen hengelt de KNVB wederom een groot evenement binnen. ‘We lopen over van trots,’ aldus waarnemend algemeen directeur Jean-Paul Decossaux, ‘nu we in de zomer van 2018 het WK kunstgrasvoetbal mogen organiseren. Binnenkort maken we het speelplan bekend, de finale zal in ieder geval bij VVV in Venlo plaatsvinden.’

Zondag 10 september 2017

Ex-Formule 1-coureur Max Verstappen, die eerder deze week zijn contract met Red Bull eenzijdig verbrak, weet nog niet waar zijn toekomst ligt. ‘Misschien blijf ik actief in de racewereld, maar wellicht wordt het tijd voor een heel nieuwe stap. Iets in mijn achternaam zegt me dat ik het als barkeeper ook niet slecht zou doen.’

Fotografie ANP