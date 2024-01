Nu op Instagram: bosbranden teisteren Europa deze zomer

De brandweer is er maar druk mee, deze zomer: bosbranden. Of, technisch gezien, natuurbranden, want ook niet­bos wilde de afgelopen weken flink vlam vatten.

Fotografie ANP, AFP, EPA

Droogte, vaak in combinatie met een achteloos weggegooide peuk of een met voorbedachte rade aangestoken vuurtje, zorgde op veel plaatsen in heel Europa voor overuren voor de lokale spuitgasten. Traditioneel is vooral het gebied rond de Middellandse Zee bevattelijk voor brandhaarden. Water genoeg, zou je zeggen, maar tientallen mensen overleefden er de vlammenzee niet. In Nederland valt het dit jaar alles mee, al was ook de Deurnese Peel bij het Brabantse Liessel de klos.

