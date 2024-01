Neerlands Hoop: muzikant Kim Janssen

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij ­helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: muzikant Kim Janssen (29)

Wat is jouw beste beslissing van de laatste 12 maanden?

‘Onze plaat was net af. En ik had al helemaal voor ogen wat voor liveshow ik wilde. Met strijkers, blazers, een band van elf muzikanten in totaal. Dat was zo anders dan alles wat ik hiervoor live had neergezet. Maar ik vind het al die moeite waard. Alles wat je op mijn plaat hoort, al die rijke arrangementen, kunnen wij live naspelen zonder een noot te hoeven smokkelen. Dus ik wist dat onze liveshows fantastisch zouden worden, maar dat konden de boekers van de grote festivals en concertzalen destijds helemaal nog niet weten. Dus heb ik toen in Tivoli/Vredenburg met mijn band een liveshow gespeeld, precies zoals ik ’m wilde neerzetten, en daar een showcasevideo van opgenomen. Die beelden hebben we vervolgens naar Noorderslag en andere festivals gestuurd. Dat is denk ik wel doorslaggevend geweest. Want daardoor hebben we een prachtige zomer beleefd met optredens op Best Kept Secret, Into the Great Wide Open en Lowlands.’

Hoe ziet jouw bucketlist eruit?

‘Dat is een hele lange lijst. Neem je genoegen met de top drie? Ik zou heel graag op het Pitchfork Festival in Chicago willen spelen. Pitchfork is al jaren dé toonaangevende site voor alternatieve en undergroundmuziek. Om daar te mogen spelen, zou ik echt beschouwen als een stempel van goedkeuring. Verder zou ik dolgraag willen werken met Nico Muhly, een moderne componist en arrangeur uit New York. Hij schrijft opera’s en stukken voor orkesten, maar hij heeft bijvoorbeeld ook muziek gemaakt met Björk. En als laatste: een maand of twee op tour gaan met een band die ik zelf helemaal geweldig vind, zoals Father John Misty of The National. Dat lijkt me echt een waanzinnige eer.’

