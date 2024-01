Als je van platte onzin houdt, is MTV's Double Trouble echt iets voor jou

Double Trouble – De tweelingzusjes Sharon en Esmee uit Ex on the Beach gaan op vakantie.

Toegegeven, het is eigenlijk wel een guilty pleasure: MTV’s Ex on the Beach Double Dutch. Negen singles – denk gespierd, plastic, laag begaafd – gaan op tropische vakantie, en krijgen aldaar bezoek van hun exen. Als dat geen neuken wordt! Ja, dus. En tongen. Heel veel tongen. Het is de voormalige muziekzender schijnbaar gelukt om uit de serie twee talentjes te scouten, en het moet gezegd: als je van platte onzin houdt, dan zijn ze daar met de tweelingzusjes Sharon en Esmee uit het Brabantse Maaskantje (die New Kids-types bestaan dus echt) bijzonder goed in geslaagd. De twins staan garant voor dwaze uitspraken in zwaar Brabants accent. Sharon (of Esmee): ‘Als je kip eet, ben je moslim.’ Esmee (of Sharon): ‘Dat wil zeggen dat we fucking moslims zijn! Of zijn we dat ook?’

Speciaal voor Double Trouble hebben de meiden hun lippen laten opspuiten, en laten we zeggen dat dat het geheel er niet verstaanbaarder van maakt. Maar de twee duckfaces lijken er lol in te hebben, dus wie zijn wij om daar iets van te vinden. We weten nog niet waar de reis naartoe gaat, maar het schijnt een land te zijn waar de gemiddelde temperatuur eind augustus even hoog is als het gezamenlijke IQ van de, volgens MTV, gekste tweeling van Nederland. Laten we hopen dat het ergens in een woestijn is, en dat ze onderweg geen oase tegenkomen. Uit de trailer: ‘Ik heb een waterfobie. Als ik water zie, moet ik schijten.’