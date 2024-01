Recensie | 0,5 sterren voor het album One More Light van Linkin Park

Linkin Park - One More Light

Linkin Park is na Nickelback de meest gehate rockband ter wereld. Beide bands leenden de gear, de poses en de kretologie uit een scene die ze enkel van MTV kenden, maakten er respectievelijk knuffel- en boybandrock van en werden wereldberoemd. Nu is rockmuziek geen beschermd erfgoed. Toch is het begrijpelijk dat het schuurt als iemand met een schandalig versneden versie alle knaken vangt. Wat dat betreft zou je One More Light vooruitgang kunnen noemen.

Het rockgordijn is verdwenen. Erachter ligt een gekunstelde popplaat die dolgraag leuk gevonden wil worden door hippe kids. Helaas zijn zij, terwijl dit album in de maak was, alweer zestien modetrends verder. Wonderlijk, hoe een poging een eigentijdse plaat te maken kon uitlopen op iets wat zo gedateerd klinkt. Daar kunnen de bijdragen van rappers Pusha T en Stormzy niets aan veranderen. Sterker: hun gemakzuchtige rijmpjes lijken erop te duiden dat ze er zelf ook geen moment in geloofd hebben.

One More Light is zo dieptreurig, dat slechts medeleven op zijn plaats is.