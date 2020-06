'Rutte is een uitstekende premier, voor een leider zonder principes'

Human Interest

‘Bid mee en geef’

De christelijke hulporganisatie ZOA stak tot nu toe al bijna 200 miljoen Nederlands belastinggeld in ontwikkelingshulp. Niet al dat geld, dat wordt aangevuld door Engeland, de EU en de VN, wordt goed besteed. In Soedan klinken geluiden van corruptie, machtsmisbruik en seksueel wangedrag, waarna in Den Haag Kamervragen gesteld zullen worden.