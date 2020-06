'Een wetenschappelijke drop-out die na het sluiten van zijn dansschool ineens heel veel tijd had'

Beste Willem Engel,

De afgelopen week kreeg de beweging tegen de ‘viruswaanzin’ met enkele tv- en radio-optredens en profielen in NRC en de Volkskrant een gezicht, en wel dat van een dansleraar uit Rotterdam, zoon van een beruchte vastgoedhandelaar en afkomstig uit een familie waarvan meerdere leden graag procederen tegen de staat. Willem Engel is je naam, en ook jij hebt nu een zaak tegen de staat lopen. De inzet: alle resterende coronamaatregelen moeten van tafel. Want allemaal ‘volstrekt overbodig’. De wetenschap beweert anders, maar die deugt dan ook niet, is je stelling.

Waar baseer je die kennis op? Op je Leidse studie in biofarmaceutische wetenschappen van twaalf jaar geleden, waarop je wilde promoveren, wat je vervolgens nooit deed. We hebben dus, samengevat, te maken met een wetenschappelijke drop-out die na het tijdelijk sluiten van zijn dansschool opeens heel veel tijd had, die doorbracht op de vermaarde internationale universiteit der Google, en die nu opeens mensenmassa’s op de been kan brengen.

Hoe? Om te beginnen door aan te schuiven aan tafel bij het open riool Café Weltschmerz, een YouTube-kanaal voor ‘andersdenkenden’, bijvoorbeeld antisemieten. Daar ratelde je anderhalf uur lang een verhaal af met een stelligheid die wetenschappers niet hebben, maar waar wel veel mensen naar verlangen. Maurice de Hond vond het een fantastische bijdrage aan het coronadebat. De Hond houdt van anders denken. Het leverde hem een veroordeling voor smaad op tijdens zijn bemoeienissen met de Deventer Moordzaak en voor twintig jaar aan voorraad in zijn kelder toen hij vond dat we allemaal moesten hamsteren in aanloop naar de millenniumovergang. Maar wellicht vergisten we ons allemaal, en was De Hond destijds al aan het hamsteren voor de quarantaine.

Hoe dan ook, er is zo langzamerhand een hele beweging ontstaan van protesteerders tegen de ‘viruswaanzin’, uiteraard inclusief de inmiddels overbekende polonaise der raaskallend schuimbekvolk van complotdenkers, antivaccinatie-gekkies, gele hes-veteranen en fans van onze eigen polder-Kim Jong-un: Robert Jensen. Maar ook met gewoon ongeruste burgers, van wie de onrust, angst en wantrouwen nu een vliegwiel vinden in de persoon van een stellige dansleraar.

Als de stelling klopt dat ieder volk de leider krijgt die het verdient, dan geldt dat ook voor iedere protestbeweging. Ik ben niet gepromoveerd in psychologie, maar jij vindt het vast niet bezwaarlijk dat ik je niettemin op basis van je interviews een messiascomplex toedicht. In NRC zei je dat je een missie hebt gevonden: ‘Deze beerput leegscheppen, en dat gaat echt nog wel jaar duren.’

Ik hoop dat je ruim voor die tijd weer gewoon Braziliaanse danslessen geeft. Voor jou, en voor ons.