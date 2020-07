Wie denkt Angela de Jong wel dat zij is?

Zelfs enkele AD-collega’s distantieerden zich van haar omstreden bewoordingen. Heerlijk, reuring!

Als tv-recensent doet Angela de Jong geregeld artiesten steigeren. Hoezo? Die zijn toch wel wat gewend?

Hoewel ze vlot haar visie formuleert en haar zinnen graag zet op kritische spitsvondigheden, wordt ze in showbizzland niet bepaald gezien als een woordenschat. Met haar giftige pennetje heeft ze al menig BN’er in haar inktpot verzopen. De Jong heeft als opdracht om vijf keer in de week te schrijven over alles wat haar opvalt op tv en binnen dat kader krijgt ze van hoofdredacteur Hans Nijenhuis alle vrijheid voor haar column Angela Kijkt TV. Daarin probeert de schrijvende haaibaai dicht onder de huid te kruipen van de vele miljoenen televisiekijkers en verwoordt ze met haar vleiende complimenten en meedogenloze liquidaties vaak precies wat de gemiddelde Nederlander thuis op de bank voelt of denkt. En dat doet de gemiddelde BN’er meer zeer dan al het anonieme gescheld op social media bij elkaar.

Waarom slaan de sterren nooit eens terug naar De Jong?

Dat doen ze wel. Fred trok flink van Leer toen De Jong hem een ‘uitgekauwd type’ had genoemd: ‘Heeft er vandaag al iemand tegen je gezegd dat je een leuk meisje bent, Angela? Nee, want dat ben je ook niet.’ Gordon zou haar op zijn terras graag een cocktail serveren: ‘Maar dan wel een molotovcocktail.’ Doordat De Jong ook kritisch was op tientallen andere prominenten, onder wie Humberto Tan, Bridget Maasland en Albert Verlinde, dachten we hier en daar wel wat sappige reacties te kunnen lospeuteren. De eerder belaagde BN’ers houden hun anders zo vlot kwekkende showbizzbekkies echter hermetisch gesloten. Misschien is de macht van de recensieheks dan toch groter dan we vermoeden? Zelfs De Jongs AD-collega Christian Born wil zijn kritische tweet over haar omstreden column (‘Misselijkmakend en ontzettend frustrerend dat dit gepubliceerd wordt op de site waar ik dagelijks voor werk’) niet verder toelichten.

Wat vindt Angela de Jong van zichzelf ?

Wat vinden wij van Angela de Jong?

Ongelooflijk dat de flutstukkies van dit huppeltutje zo’n ophef veroorzaken.

HANS NIJENHUIS hoofdredacteur AD

‘Behalve de taak tot informeren, vermaken en helpen, is een krant ook een huisvriend. Een krant heeft dus personen nodig, columnisten, met wie je je kunt identificeren. Angela de Jong raakt precies het gevoel van de gemiddelde lezer. Zij ís de gemiddelde Nederlander, ze hoeft niet te doen alsof. We krijgen elke dag fanmail voor haar. Soms ook van oudere heren, die in Angela een ideale schoondochter, dochter of misschien wel meer zien. Elke keer als er wat kritiek is op haar column, krijg ik mails van lezers die zeggen dat ze haar geweldig vinden en beslist niet willen dat ze wordt ontslagen. Er is echter geen spráke van dat we haar zouden ontslaan vanwege een column. Dat andere columnisten van het AD zich op social media distantiëren van haar column: prima. Niemand zegt dat columnisten dezelfde mening moeten hebben. Een goede column wekt tegelijk twee soorten gevoel op, namelijk waardering en irritatie. Een column die in het midden blijft, is waarschijnlijk niet zo goed. Dat er van tijd tot tijd een BN’er boos is op Angela, doet zeker iets met de uitstraling van de krant. Het betekent namelijk dat er over ons wordt gesproken. Op feestjes begint men tegen mij ook vaak over Angela’s columns en stiekem lach ik dan in mijn vuistje, want vijf jaar geleden gebeurde dat nooit. Ik ben het niet altijd eens met wat ze schrijft, maar dat hoeft ook niet. Soms ben ik het zelfs helemaal niet met haar eens, maar een groot deel van ons lezerspubliek herkent zich er enorm in óf ergert zich eraan. Op social media gaat het soms helemaal los over Angela. Ik heb haar aangeraden zich dat niet aan te trekken en het simpelweg ook niet te lezen allemaal; ze kijkt te veel op social media. Op die manier hoop ik dat ze zo gewoon en bescheiden blijft als ze is. Angela vragen of ze vijf keer per week haar mening wil opschrijven over wat ze ziet op tv en daar als een van de gezichten van het ADafentoeopradioentv iets over zeggen, is een van de betere beslissingen sinds mijn aanstelling als hoofdredacteur vier jaar geleden.’

FRED VAN LEER uitgekauwde BN’er

‘Is ze soms familie van je? Hahaha! Ik zeg liever niks over die vrouw. Ik vind haar geen komma en punt waard.’

GORDON door haar bekritiseerde artiest

IRENE MOORS haar imitator in De TV Kantine

‘Mag ik deze keer overslaan? Ik heb over Angela de J. werkelijk niets te melden, sorry.’

CHRISTIAN BORN techredacteur AD

‘Er valt niks te zeggen. Het was een reactie op een tweet, gebaseerd op mijn persoonlijke mening. Niks tegen Angela, wel tegen de column. Er is echt nul komma nul sprake van vijandelijkheid op de redactie. Dat is iets wat de Mediacourant heeft verzonnen.’

ROB GOOSSENS mediajournalist De Telegraaf

‘Of ik haar persoonlijk ken? Ik heb haar nog nooit ontmoet en daar heb ik ook geen enkele behoefte aan. Om onduidelijke redenen denken mensen dat er rivaliteit is tussen De Jong en mij. Dat is totale onzin, al is het maar omdat zij tv-recensent is en ik mediajournalist. Soms zie ik haar wel pogingen doen tot journalistiek. Als ik haar was, zou ik dat lekker overlaten aan haar collega’s Dennis Jansen en Gudo Tienhooven, die zijn daar beter in. In haar eigen vak is ze wel de beste van Nederland. Haar fantastische pen is een verschrikking voor al die overgevoelige sterren in Hilversum. Soms zullen die boze BN’ers ongetwijfeld vermoeiend zijn, maar ik hoop dat ze zich daar niet al te veel van aantrekt. Zonder al die lange tenen is het lang niet zo leuk om in het mediawereldje te werken.’