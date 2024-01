'Marvel of DC? Geef mij maar Suske & Wiske!'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Marvel of DC?José Steenwijk

Geef mij maar Suske en Wiske. Zeker toen ik nog klein was. Wanneer er dan een nieuw album uitkwam met zo’n idiote allitererende titel kon ik niet wachten en was ik zeker 4 tot 6 uur compleet van de wereld. Het lezen voelde echt als een intens spannend avontuur. Dat kan ik mij nu niet meer helemaal voorstellen, want echt leuk waren die flauwe grapjes van Lambik niet. Van mij hoeven tekenhelden ook niet per se te gaan bewegen. Alhoewel ik Gérard Depardieu als Obelix behoorlijk oké vind.

