Neerlands Hoop: horlogemaker Michiel Holthinrichs

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: horlogemaker Michiel Holthinrichs (27).

Wat is jouw beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Ik heb vorig jaar jaar mijn allereerste zelfontworpen horloge verkocht. Aan een man die ging trouwen en voor de plechtigheid graag een gepersonaliseerd horloge wilde in plaats van een trouwring. Iets meer dan een half jaar daarna heb ik mijn horlogemerk, Holthinrichs Watches, officieel gelanceerd. Momenteel verkoop ik gemiddeld twee horloges per maand. Die kosten 3750 euro, dus in theorie kan ik daar van leven. Maar als ik binnenkort mijn atelier in Delft open, zou ik in mijn eentje 50 horloges per jaar kunnen maken.’

Kom je uit een familie van horlogemakers?

‘Nee, helemaal niet. Mijn moeder heeft de kunstacademie gedaan en mijn vader restaureert oude Peugeots. Van hem heb ik de liefde meegekregen voor nostalgische spullen waaruit ambacht en kwaliteit spreekt. Ik denk dat weinig studenten vintage stoelen uit de jaren 40 in hun kamer hebben staan. Met mijn moeder heb ik de liefde voor het tekenen gemeen. Als kind was ik altijd aan het tekenen, maar in tegenstelling tot mijn moeder veel preciezer en gedetailleerder. Vooral kastelen tekende ik graag. Daarom wist ik al vanaf mijn achtste dat ik architect wilde worden.’

