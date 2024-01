Neerlands Hoop: Tim hyperloop Houter

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Tim Houter (24), CEO van Hardt Global Mobility.

Kun je in het kort uitleggen hoe een hyperloop werkt?

‘Met een hyperloop kun je personen en goederen vervoeren in capsules die door een vacuümgezogen buis gaan. Omdat er geen luchtweerstand is, kun je enorme snelheden halen. Een ritje van Amsterdam naar Groningen duurt in een hyperloop 10 minuutjes, van Amsterdam naar Parijs een half uurtje. Hoe je nu binnen een grote stad met de metro reist, zo zou je met de hyperloop over een heel continent kunnen reizen. En ook nog eens zonder de tussenstops. En omdat de capsules zweven op magneten, verbruik je amper energie en heb je dus ook geen CO2-uitstoot. Van reizen door buizen bestaan al schetsen uit 1860. Het is echter nooit van de grond gekomen, totdat Californië in 2012 alle seinen op groen zette voor de aanleg van een netwerk van hogesnelheidstreinen. Een project van dik 60 miljard dollar. Elon Musk, de man achter Tesla en Spacex, opperde toen dat er een veel goedkopere, snellere en efficiëntere manier van reizen te bedenken is: de hyperloop.’

Musk bedacht 4 jaar geleden een hyperloop-wedloop door zijn plannen voor een alphaversie online te zetten en iedereen uitnodigde om mee te denken.

‘Ik dacht toen meteen: dit kan de toekomst volledig veranderen. Destijds zat ik bij het Formula Student Team van de TU Delft. Wij bouwden elektrische raceauto’s en hielden daarmee wedstrijden tegen andere universiteiten. Ik weet nog dat we toen tegen elkaar zeiden: “Hoe mooi zou het zijn als er een hyperloop-competitie komt? Met eigen ontworpen capsules door die buizen racen en kijken wie het snelst is?” 1,5 jaar later schreef Musk daadwerkelijk de Hyperloop Pod Competition uit. Toen hoefden we niet lang na te denken.’

Lees het hele interview met Tim ‘hyperloop’Houter op Blendle.