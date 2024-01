Nu op Instagram: zo vist Boyan Slat het plastic uit de oceanen

Duizenden tonnen plastic drijvend in de oceaan, daar weet Boyan Slat (22), oprichter van The Ocean Cleanup, wel raad mee. Zijn profielwerkstuk op het vwo is nu de basis voor een gigantische operatie om de oceanen plasticvrij te krijgen.

‘Als het plastic blijft liggen, zal het onze ecosystemen, gezondheid en economie beïnvloeden,’ bedacht de dromer Boyan Slat al op 17-jarige leeftijd. De Nederlander onderzocht afvalstromen in de oceaan en vond een manier om de puinhoop met drijvende installaties op te ruimen. Zijn masterplan kreeg de nodige prijzen van de TU Delft, en hij haalde 2,2 miljoen euro op met crowdfunding.

Met dat geld is The Ocean Cleanup begonnen met het in kaart brengen van de afvalstromen. Een vliegtuig vol apparatuur scheerde laag over de wateren om te kijken hoeveel kunststof erop dreef. Conclusie: het probleem in de oceanen is nog erger dan gedacht. The Ocean Cleanup stuurde nog eens 50 schepen op Mega Expedition van Hawaii naar Californië, om zo de eerste afvalkaart van de Stille Oceaan te creëren.

Als de vuilnisbelt in kaart is gebracht, en er nog eens 21,7 miljoen dollar aan donaties binnenstromen, kan de grote schoonmaak beginnen. Een prototype ligt voor de kust van Scheveningen, eind dit jaar start een pilot in de wateren rond Japan. Slats varende vuilniswagens moeten in 2020 op volle kracht rondvaren.

