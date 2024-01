Bij de koffie: Belgische militairen beveiligd na IS-oproep, kleuter smokkelt drugs en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Belgische militairen beveiligd na oproep IS-strijder

Belgische militairen beveiligd na oproep IS-strijder https://t.co/nuCUySdkB2 — vosinfo (@vosinfo) 28 september 2016

Een aantal Belgische militairen heeft persoonlijke beveiliging gekregen omdat zij worden bedreigd door IS. Een Frans lid van de terreurbeweging verspreidde foto's en gegevens van de militairen. "Een opdracht voor mijn broeders in België", schreef hij daarbij. De dreiging wordt zeer serieus genomen, meldt Het Laatste Nieuws.

3-jarig joch gebruikt voor drugssmokkel

Bij de PI Vught heeft de beveiliging voorkomen dat een vrouw middels een 3 jarig kind softdrugs naar binnen smokkelde. Jeugdzorg ingezet. — Marcel de Rouw (@WijkAg_Vught_MR) 27 september 2016

Een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft geprobeerd om via een 3-jarige kind softdrugs bij de PI Vught naar binnen te smokkelen. Dat meldt een wijkagent op Twitter.

Voormalige president van Israël Shimon Peres (93) overleden

Laatste architect Israel en voorvechter vredesproces Shimon Peres overleden. Streed tot laatste moment voor vrede https://t.co/vWUnxMEF0k — Jasper Visser (@jasperwvisser) 28 september 2016

De voormalige Israëlische president en premier, Shimon Peres, is op 93-jarige leeftijd overleden. Peres stond aan de wieg van Israël en speelde als militair en politicus een cruciale rol in de vestiging van de Joodse staat in Palestina. Hij wordt vrijdag begraven in het bijzijn van prominente politici en wereldleiders.

Adele krijgt diamanten plaat

Adele's "25" hits diamond status in less than a year https://t.co/I9gMKx8uM4 pic.twitter.com/V9n9Mu0b2D — billboard (@billboard) 28 september 2016

25, het laatste album van Adele, heeft in Amerika in minder dan een jaar de diamanten status bereikt. Dat betekent dat er meer dan negen miljoen exemplaren van de cd zijn verkocht.