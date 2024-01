Hans Kraay jr.: 'Luuk de Jong neemt PSV dit seizoen op sleeptouw'

Wie volgt Feyenoord op als kampioen, wie wordt de? verrassing en welke trainer haalt de kerst niet? We vroegen het enkele kenners die het – uiteraard – weer eens niet met elkaar eens zijn. Ee?n ding is zeker: Feyenoord wordt kampioen. En anders Ajax. Of PSV.

Fotografie ANP

Hans Kraay jr. – FOX Sports & Voetbal Inside

‘Wat voor een seizoen het wordt? Het jaar van de revanche! Want niet alleen PSV maakt het verloren seizoen weer helemaal goed, dat geldt ook voor Luuk de Jong. Die neemt PSV echt op sleeptouw en bezorgt zijn ploeg de titel. En dat niet alleen: hij wordt ook topscorer. Want het lijkt me onmogelijk dat die uit Amsterdam komt.

Daar kunnen ze na het vreselijke nieuws over Nouri sowieso hun borst nat maken. En helemaal Marcel Keizer. Joh, je zal maar als onbekende trainer ineens hoofdcoach van Ajax worden en dan dit meemaken. Hoe ga je daarmee om? Dat is bijna niet te doen. Op de trainerscursus in Zeist leren ze je van alles: hoe je een training moet opbouwen, hoe laat je naar bed moet. Maar wat je moet doen als jouw grootste talent op deze manier wegvalt, dat staat niet in de boekjes, hoor. Ik ben dan ook benieuwd hoe hij dit aanpakt.

Net zoals ik wel benieuwd ben naar de verrichtingen van NAC. Die kunnen met die gehuurde spelers van Manchester City weleens hoger eindigen dan menigeen denkt. Stijn Vreven, de eigenwijze pikkentrekker, hoeft dan ook niet te verwachten dat hij wordt ontslagen. Niemand eigenlijk. Want het unieke van dit seizoen is: geen enkele trainer verliest zijn baan! Ik denk dat de bestuursleden eindelijk doorhebben dat het geen ene reet uitmaakt of je iemand ontslaat. Dat effect duurt hooguit twee duels. Daarna is het gewoon weer zoals het was. Op Roda JC na dan. Daar zeggen de spelers het hele jaar niks tegen Yannis Anastasiou, maar hij is nog niet ontslagen of ze lopen allemaal in polonaise achter Huub Stevens aan. Hoe achterbaks ben je dan?’

