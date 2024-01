'Niet elke verandering betekent de ondergang van onze beschaving'

Beste Geert Wilders,

Het valt je zwaar geloof ik, de komkommertijd. Zo zwaar, dat je hem letterlijk neemt: je plaatste een filmpje op social media van een komkommer. Die rolde je in een krant, en toen je de krant weer openvouwde, was de komkommer een augurk. Er hoorde een vraag bij, en die vraag was hoe zuur NRC Handelsblad precies is. De grap van de krant die zo zuur is dat hij een komkommer in een augurk verandert, heeft niet gewoon een baard, die heeft werkelijk een grijze baard met dreadlocks erin.

Maar jouw volgers op social media vonden het allemaal hoogst hilarisch. Je had voor de zekerheid onder de beelden van de augurk het woord ZUUR gezet; kennelijk toch niet helemaal gerust dat je trouwste achterban een filmpje voor 4-jarigen begrijpt. Een politicus die de vrije pers aanvalt: je hoeft er niet eens voor naar de Verenigde Staten.

Maar je was nog niet uitgetwitterd. Vervolgens richtte je je op de Nederlandse Spoorwegen, die zoals inmiddels iedereen weet de taal van hun dienstmededelingen gaan aanpassen. Dames en heren worden reizigers. De NS is ‘de weg totaal kwijt’, vond jij: ‘Zorg maar eens dat de treinen op tijd rijden.’

Kan ik me voorstellen dat mensen ongemakkelijk worden van ‘dames en heren’? Nee. Maar ik ben dan ook niet alleen geboren als man, ik ben ook werkelijk buitensporig gelukkig met mijn mannelijkheid, en ik zou je uren, zelfs dagen kunnen vervelen met verhalen over het plezier dat mijn mannelijkheid en ik samen hebben beleefd en nog steeds beleven. Dus nee, ik kan me niets voorstellen bij bezwaren daartegen. Zoals ik me een paar jaar geleden ook niets kon voorstellen bij bezwaren tegen Zwarte Piet, waar ik nog nooit een racistische bijsmaak bij had gehad. Maar ja, ik ben dan ook een blanke man. Dat moet tegenwoordig een ‘witte man’ genoemd worden, een term waar ik slecht mee uit de voeten kan, zoals ik ook vermoeid word van de oneindige berg lettervermicelli die ik inmiddels geacht word te plakken achter de letters LHBT.

Maar maakt het mij wat uit als ik opeens met reiziger word aangesproken, als dat rekening houdt met de kennelijke gevoeligheden van anderen? Allerminst. Zoals het me ook niks uitmaakt als Zwarte Piet een kleurenpiet wordt, omdat mensen die niét blank zijn er problemen mee hebben. Ik las op social media allemaal berichten van mannen die stelden dat je kennelijk geen man meer mag zijn van de NS.

Wat is je mannelijkheid eigenlijk waard als die afhangt van de manier waarop de NS-omroeper je aanspreekt? De samenleving verandert, daarmee de taal ook. Dat levert soms lelijke newspeak op, soms politiek correcte lobbytaal, maar soms is er niet zoveel aan de hand, anders dan even wennen. Niet elke verandering is meteen de ondergang van de westerse beschaving. Die verandert gewoon mee.

Van moslims eis jij dat ze elke seksualiteit en gendervorm accepteren, en terecht. Maar zo gauw je zelf één woord moet aanpassen om rekening te houden met bijvoorbeeld transgenders, moet de NS niet zo belachelijk doen en zorgen dat de treinen op tijd rijden.

Tegen zoveel selectief engagement past slechts een Godwin met de subtiliteit van een komkommerfilmpje: WEET JE VAN WIE DE TREINEN OOK ALTIJD OP TIJD MOESTEN RIJDEN?