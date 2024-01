Win: Digitale radio van PURE

Deze kleurrijke en veelzijdige digitale- en FM-radio is dankzij zijn compacte formaat ideaal om zowel binnen- als buitenshuis te gebruiken. De Elan 3 is voorzien van een 2.8” fullcolour TFT-display, waardoor gebruikers gemakkelijk kunnen schakelen tussen het groeiend aantal digitale radiostations. Afhankelijk van wat het radiostation vertoont, verschijnen op het display ook artwork van albums, afbeeldingen van de radio dj, de weersvoorspelling en meer. De radio biedt optimale geluidskwaliteit in haar categorie en maakt gebruik van de op maat gemaakte 3” full range speaker met digitale versterker voor luidere en duidelijkere klanken. Met zes verschillende equalizer settings kunnen de tonen perfect afgestemd worden op ieder muziekgenre. Voor een optimale luisterervaring kunnen de bas, hoge tonen en het volume tevens gemakkelijk aangepast worden om perfect aan te sluiten op de persoonlijke voorkeur. De Elan E3 heeft daarnaast ook nog een digitale klok, twee alarmen en een keukenwekker. Met de praktische lay-out en een visueel display is de digitale radio gemakkelijk en intuïtief te gebruiken. Eenvoudig schakel je tussen menu’s, selecteer je radiostations en pas je de instellingen aan.De Elan 3 van Pure is nu verkrijgbaar.

www.pure.com/nl

