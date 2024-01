Recensie | 4 sterren voor het album Pure Comedy van Father John Misty

Father John Misty - Pure Comedy

Op het derde album van Father John Misty valt veel te ontdekken, maar subtiliteit is lastiger vindbaar dan de dodo. De frontman zingt alsof hij zijn armen altijd wijd heeft. En alsof de gekrulde tekstvellen in duizendvoud voor zijn neus liggen. Het is haast niet meer voor te stellen dat Josh Tillman (zo heet ie) vroeger meedeed met het brave Fleet Foxes dat soms ‘fucking canoeing music’ wordt genoemd. Of toch echt introverter was onder eigen naam.

Op Pure Comedy worden de pianotoetsen diep aangeslagen en zwieren de blazers overtuigend mee met de grote lappen tekst. Father John Misty is een verteller, wat al uit songtitels als Things It Would Be Helpful To Know Before the Revolution en When the God Of Love Returns There’ll Be Hell To Pay blijkt. Met krachtige stem bezingt hij het leven van nu. Dat daarbij een nummer van dertien minuten opduikt is niet eens verrassend. Iets meer ademruimte had soms gemogen: net als bij Rufus Wainwright is het werkelijk een gigantische opeenstapeling van theater. Maar bij de Tillman-show zit je het liefst op de eerste rij.