Tommy Wieringa: 'Jezus man, wat een sterk spul is literatuur'

Tommy Wieringa (49) heeft opnieuw een bestseller geschreven: De Dood van Murat Idrissi. Gebaseerd op een rechtszaak over mensensmokkel die hij jaren geleden bijwoonde, maar door de vluchtelingencrisis actueler dan ooit. ‘Als ik schrijf, word ik een narrig sujet.’

Herman Koch liep laatst weg na het zien van de inmiddels derde verfilming van zijn boek Het Diner. Zijn oordeel: opnieuw mislukt. Ben jij op zo’n moment opnieuw gelukkig met het feit dat Joe Speedboot nooit is verfilmd?‘Ik sprak Herman net erna, en toen zei hij inderdaad dat deze er met kop en schouders onderuit stak. De geplande verfilming van Joe Speedboot had niet uitgemaakt: de film zou inmiddels zijn vergeten, terwijl het boek nog steeds had verkocht. Maar ik stel werkelijk alles in het werk om de hoeveelheid shit in de wereld niet te vergroten. En met een verfilming van je boek neem je dan wel een he?e?l groot risico, want de uitzonderingen op de regel dat dat een mislukking oplevert kun je zo noemen, weinig als het er zijn.’

Was je als liefhebber van Tolkien wel blij met de Lord of the Rings-films? ‘Die boeken zijn niet voor niets zo absurd dik: alles staat er zeer precies in omschreven. Dus ik zag die films en dacht: inderdaad, zo is het. En dit heb ik dus allemaal al gelezen en daarmee gezien. De nabootsing daarvan was inderdaad heel knap gedaan. Maar iemand van 14 die die film heeft gezien, zal niet meer snel het boek lezen, en dat vind ik jammer. De ervaring van het lezen van het boek is zoveel dieper dan de visuele voorbewerking van de film. Want Jezus man, wat een sterk spul is literatuur.’

