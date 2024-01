We Zijn Er Bijna! is de beste televisie ooit gemaakt

WE ZIJN ER BIJNA! – De beste televisie ooit door de mensheid gemaakt is terug bij Omroep MAX.

Tv-critici en antropologen bijten al jaren de tanden stuk op het vraagstuk wat er nou precies zo leuk aan is, een roedel bedeesde bejaarden dat een groepskampeerreis maakt. Elke zomer weer kijken er dik een miljoen Nederlanders naar een club gepensioneerde vakantiegangers die de caravan op de trekhaak flikkeren om in een warm oord bezoekjes te brengen aan kloosters, kurkfabrieken en kaasmakerijen. Tussendoor jeu-de-boulen ze, maken wandelingen of doen lekker de hele dag niks.

Soms, als er een gezamenlijk avondmaal op het menu staat, wagen ze zich aan een plaatselijke salade, happen ze behoedzaam in een authentiek vleespasteitje uit de streek en slobberen ze gemoedelijk aan hun glaasjes rosé dan wel jonge klare. Maar als het even kan, duiken ze liever de caravan in om de pannetjes met snijboontjes en aardappels op het vuur te zetten. Dit alles wordt in beeld gebracht en kundig aan elkaar gepraat door Martine van Os (compassievol, maar op gepaste afstand), in het tergend trage tempo waarmee een luiaard van tak naar tak klimt.

En het is zalig. Cursusje mindfulness keer duizend, zo zen word je van We Zijn Er Bijna! Een warm bad waar je in wilt blijven liggen tot je minstens zo gerimpeld bent als de kamperende senioren. Het is de antithesis van trash- en afzeiktelevisie. Dit zijn mannen en vrouwen die hun leven lang hard hebben gewerkt en nu in luxe genieten van hun rust. Bevalt het je niet? Fuck dan maar lekker off. Dit seizoen wordt extra spannend, want ze gaan naar Ierland en zullen dus links moeten rijden.

(vanaf 31/7 elke maandag, 21.25 uur, NPO1)