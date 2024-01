Dries Roelvink: 'Ik ben ontzettend bang om er oud uit te gaan zien'

Dries Roelvink boerde na zijn gele zwembroek-commercials financieel uitstekend. Dat was wel nodig ook, nadat hij op de beurs al zijn geld kwijtraakte en verslaafd raakte aan de drank. ‘Mijn lichaam is een obsessie. Ik ben ontzettend bang om er oud uit te gaan zien.’

Dries Roelvink, de iets te fanatieke sportman...

‘Ik train zes keer per week, twee spiergroepen per dag, cardio en een stuk wandelen. Dat bezig zijn met mijn lichaam is een obsessie omdat ik ontzettend bang ben er op een dag oud uit te gaan zien. Ik nader de 60 nu, maar ik hoop dat ik op mijn 70ste nog steeds vier keer per week in de sportschool te vinden ben, met halters werk en regelmatig fiets. Mijn vader is bouwvakker geweest en daarom ook altijd ontzettend gespierd, en dat beeld wil ik nog langer volhouden. Aankomen in spiermassa is moeilijk op deze leeftijd, maar als ik 83 kilo blijf wegen ben ik tevreden.’

‘Een grote valkuil in dat gezonde leven is echter wel het drinken. In de periode waarin ik dat miljoen verloor, had ik echt een drankprobleem en gebruikte ik alcohol als verdoving voor alle nare dingen die mij overkwamen. Dan dacht ik bij het opstaan al meteen aan mijn eerste glas wijn en was ik na elke sportsessie in een hotelbar te vinden om verder te drinken. Nu is het teruggebracht tot drie glazen per dag, oftewel 21 per week. Nog steeds behoorlijk, maar omdat ik intensief sport komt er geen grammetje aan.’

‘Laat mij dit leven maar gewoon op deze manier voortzetten, dan ben ik een gelukkig mens. Alleen een gouden plaat zou nog een mooie toevoeging zijn, maar misschien lukt dat me wel door een nummer te gebruiken in een nieuwe commercial. Ik ben in gesprek met een communicatiebureau en een levensmiddelenfabrikant om, 9 jaar na dato, weer in een reclame op de buis te verschijnen. Het ideale platform om je nummertje lekker te pluggen.’

